Политически необходимый процесс над Януковичем

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета – для РИА Новости Украина

Через почти три с половиной года после Майдана – Оболонский суд Киева наконец-то начал рассмотрение по существу дела бывшего президента Украины Виктора Януковича и его действий в ходе этого Майдана.

Бывшего президента обвиняют в госизмене, и с этим обвинением по сути сложно не согласиться. Янукович как глава государства был обязан защищать страну, как от внешних врагов, так и от внутренних. Например, в январе-феврале 2014 года разгонять Майдан, который превратился из мирной акции протеста в захват группой вооруженных боевиков площади в центре Киева. Однако он не разогнал боевиков, не защитил страну, и во многом несет ответственность за нынешний экономический спад и гражданскую войну.

Однако, по мнению официального Киева, госизмена состоит не в этом, а в том, что бывший президент страны написал письмо Путину с просьбой о вводе войск на Украину. И тем самым, фактически, способствовал "аннексии Крыма" и "вторжению российских войск на Донбасс".

Обвинения, мягко говоря, весьма странные. Да, письмо Путину было (Виталий Чуркин его лично зачитывал на заседании Совбеза ООН), но Янукович имел полное право его писать. Решение о вводе иностранных войск принимает, конечно, Верховная Рада, но, во-первых, Рада на тот момент была окружена боевиками (которые фактически под камеры принуждали большинство депутатов голосовать так, как "нужно революции"), а, во-вторых, президент имел полное право сначала формально обратиться с просьбой о помощи, а затем уже, после получения предварительного согласия Путина, искать одобрение депутатов.

Всему свое время

О том, почему за три с половиной года расследования власть так и не смогла найти доказательства сдачи Украины Януковичем в руки Путина, вопросов не возникает – этих доказательств юридически в природе нет. Но возникает другой вопрос – почему дело Януковича поступило в суд именно сейчас? Причин несколько.

Во-первых, обществу нужна ритуальная жертва – человек, который ответственен за весь бардак в стране. Жертвы статусом пониже, чем президент, не подходят – эффект не тот, да и эти люди нужны Порошенко. "Евромайдан состоялся, а как оказалось, вчерашние регионалы стали опорой для архитектуры власти", — поясняет украинский политолог Анатолий Октисюк. Особенно в регионах. Причем Банковая из этого даже не делает тайны – в частности, в июне Порошенко на очередной массовой раздаче госнаград выдал их нескольким депутатам, которые 16 января 2014 года голосовали за "диктаторские" законы Януковича.

Население возмущено, и население нужно успокоить. Более того, через осуждение предательства Януковича еще можно будет повесить всю вину за нынешнее состояние дел на Украине на Россию.

Во-вторых, нужно успокоить западных партнеров. Европа и Штаты раздражены нежеланием Порошенко и всей нынешней власти заниматься реформами и повышением эффективности государства. Очень жестко, например, поставлен вопрос о реформе правоохранительных органов и СБУ. Именно поэтому на Украине в последнее время были запущены громкие антикоррупционные процессы, и именно поэтому сейчас дан старт делу Януковича, фигурантами которого могут быть и другие лица, на которых укажет Запад.

В-третьих, дело Януковича является интегральным элементом в стратегии нынешней власти по подготовке к досрочным президентским и/или парламентским выборам. Рейтинги власти, как известно, крайне малы, и оппозиция (даже Михаил Саакашвили, который, по данным украинских журналистов, таки обзавелся грамотными пиарщиками) набирает очки. Петр Порошенко, конечно, может победить за счет административного ресурса (в частности, нового закона о смене АТО на военное положение, который, по некоторым данным, также облегчит введение военного положения в ряде областей юго-востока страны и поможет в случае чего выключить их из избирательного процесс), но рейтинг тоже нужен.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича

В этом плане сам по себе суд над бывшим президентом должен поднять рейтинг как президента сегодняшнего, так и "человека Порошенко — генпрокурора Юрия Луценко (которого как раз обвиняли в торможении реформ). Сейчас Луценко активно пиарится на волне резонансных расследований. "Возврат 1,5 млрд. долларов "общака" предыдущего преступного режима, начало судебного процесса над экс-президентом, спецконфискация Одесского нефтеперерабатывающего завода как орудия преступления члена ОПГ Курченко, арест, вернее, задержание, а потом и арест 23 руководителей налоговых администраций страны как первая волна. Все это показывает, что правоохранительная система начала разворачиваться", — говорит генпрокурор. Конкретно в деле Януковича, по его словам, "генеральная прокуратура Украины (а точнее генпрокурор – прим. ред.), возможно, впервые на такой высоте выступает адвокатом государства и народа".

А где закон?

Однако суд – это танго, и танцевать могут обе стороны. Силы, связанные с Януковичем, наверняка используют этот процесс против украинской власти.

Вариантов действий достаточно, хотя их последствия могут быть двойственными. Так, например, противники Майдана очень надеются, что показания Януковича помогут десакрализировать Майдан, показать, что это была не революция, а обычный переворот – неконституционный, ненужный и бессмысленный. Что, в свою очередь, может подорвать легитимность нынешней власти.

Однако "люди уже и так считают, что нынешняя власть лишь воспользовалась плодами революции и не исполнила идеалы Майдана, — говорит Анатолий Октисюк. – В свою очередь, для власти в целом выгодна десакрализация Майдана, ибо теперь майдан несет угрозу для них. Третий Майдан позиционируется как рука Кремля, который хочет развалить страну и ввергнуть ее в хаос".

Да, конечно, данные в режиме оффлайн показания Януковича могут дискредитировать отдельных украинских политиков и бизнесменов – бывшему президенту есть, что рассказать о спонсорах переворота, методах его организации. Возможно, даже некоторым его словам поверят. Однако далеко не все на Украине уверены в том, что Янукович вообще будет петь соловьем – свои не дадут. "Поймите, после Майдана не было особого перераспределения собственности, просто сменился гарант – президент. Глава государства у нас занимается тем, что за определенную долю крышует эту собственность. И если Янукович будет раскрывать тайны киевского двора, то он потопит своих же бывших и нынешних соратников, которые заключили тактические альянсы с Порошенко", — сказал РИА Новости Украина один из украинских журналистов на условиях анонимности.

Чем процесс может навредить украинской власти, так это выходом в Европу. Во-первых, Янукович может многое рассказать об участии европейских политиков в организации и поддержке Майдана (тут он никакими обязательствами не связан). Во-вторых, Брюссель просто не может не обращать внимания на нарушения, которые будут сопровождать это судилище. Как это обычно бывает, официальный Киев не сильно озабочен законностью происходящего, и легко приносит ее в жертву пиару. Например, Юрий Луценко уже объявил дату вынесения приговора, хотя генпрокурор к этому вопросу не просто не имеет отношение, но и даже не имеет права иметь. Это можно рассматривать как давление на суд.

"Суд по этому делу, к сожалению, демонстрирует так называемые "украинские стандарты правосудия", которые далеки от тех, которыми живет весь цивилизованный мир. Я думаю, что в связи с этим дело Януковича проживет ровно столько, сколько ему понадобится времени, чтобы попасть в канцелярию Европейского суда", - говорит адвокат Януковича Стефан Решко.

Однако, опять же, речь идет о долгосрочных негативных имиджевых последствиях, а нынешняя украинская власть не мыслит такими далекими категориями. Для Киева главное – получить многочисленные тактические выгоды, которые сулит им "Дело Януковича".

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