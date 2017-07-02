Прокуратура предъявила некачественное обвинение Януковичу - эксперт

"Ничего нового не произошло, прокуратура, как всегда, предъявила очень некачественный обвинительный акт…. Я не поняла, просмотрев трансляцию заседания, за что прокуратура получает деньги. Даже обвинительный акт, который они читали больше часа, процитировали половину Конституции и кучу международных правовых актов и не сформулировали аргументированного обвинения… Это вызывает только удивление и горечь разочарования", — подытожила Дьяченко в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина

Читайте также: В чем сила Petya.A, в чем слабость Порошенко. Экспертные итоги недели

Напомним, в понедельник Оболонский суд Киева начал рассмотрение по существу дела Януковича. Экс-президент на заседание не явился. Коллегия судей приняла решение о переносе судебного заседания после того, как государственное обвинение зачитало ходатайство о рассмотрении дела в заочном режиме в связи с тем, что Янукович не является на судебное заседание. При этом суд при рассмотрении данного ходатайства отметил, что уголовно-процессуальное законодательство разрешает принимать решение о рассмотрении дела в заочном режиме лишь после повторной неявки обвиняемого на судебное заседание. В связи с этим было принято решение о переносе заседания.