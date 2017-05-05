Украина уже должна возместить Януковичу более 6 млн грн - эксперт

Украина, вероятней всего, проиграет дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича и будет вынуждена выплатить ему компенсацию, считает народный депутат (4-го и 5-го созывов), политический эксперт Евгений Филиндаш.

"Адвокаты Януковича не раз показывали, что они сильнее правоохранительной системы Украины, что они лучше подготовлены и аргументированы. Они повыигрывали в Европе много процессов. Украина, благодаря действиям нынешней власти, уже должна возместить Януковичу больше 6 млн гривен, которые были им потрачены на судебные процессы, когда он опротестовывал попадание под санкции. В итоге его адвокаты выиграли, санкции частично сняты, и он может свободно передвигаться по всему миру", — заявил Филиндаш в эфире телеканала NewsOne.

Вместе с тем он высказал уверенность, что в иске о госизмене Януковича сумма возмещения может быть значительно больше, поскольку "может быть затребовано возмещение морального ущерба".

"Все промахи, ляпы и непрофессионализм правоохранительной системы Украины, которые допускаются постоянно в судах, будут потом ложиться на репутацию Украины как государства, которая проигрывает международные суды и демонстрирует политический характер дела. Также это все будет ложиться на государственный бюджет, из которого будут выплачиваться все эти компенсации после проигрышей в международных судах", — подытожил экс-нардеп.

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Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.