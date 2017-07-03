Карасев: "список Луценко" грозит потерей работоспособности ВР

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Главная политическая интрига начинающейся недели заключается в том, как коалиция будет спасать народных депутатов Полякова и Розенблата. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его мнению, с Лозовым, Дейдеем и Довгим все более или менее очевидно: “сначала регламентный комитет, а затем и парламент откажут Луценко. Дела по ним относительно пустые, без вменяемой доказательной базы”.

"Слабее всего позиции прокуратуры в случае с Довгим. Как ни странно, но Довгому ситуация даже сыграла на руку. Обществу наконец-то пришлось вникнуть в суть дела. Выяснилось, что предъявить экс-секретарю формально нечего. Из текста представления следует, что земельные решения он не готовил и не подписывал. Согласовала выделение земли Киевская администрация, а также ряд министерств. 65 депутатов Киевсовета дружно за все голосовали. Мэр (он же глава КГГА) решения подписывал. На мой взгляд, незакрытой в этой истории остается только личная вражда между Луценко и Довгим. Единственное, что не дает возможности сдать эту историю в архив", – отметил эксперт.

Максимум, что грозит Дейдею и Лозовому – это штраф, придется доплатить налоги, добавил Карасев.

"С Поляковым и Розенблатом все намного сложнее. Оба депутата обещают чем-то удивить, "перевернув" ситуацию. Со своей стороны, следствие готовит пятиминутный ролик с "откровенными сценами". Но вероятнее всего, коалиция все-таки попытается спасти своих членов, банально отказавшись удовлетворять представления Генпрокурора по всем депутатам (не забываем, что Лозовой – "правая рука" Ляшко, а Дейдей весьма близок к Авакову)”, – считает политолог.

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В противном случае, уверен он, парламенту грозит окончательная потеря работоспособности.

"Ведь в очереди на снятие (судя по разговорам в окружении Генпрокурора) еще двое членов "Видродження", Вилкул, братья Дубневичи. Готовятся материалы на Чумака (у него якобы "откопали" неточности в декларации и нет источника происхождения денег) и некоторых других известных еврооптимистов. Идет "работа" по крупному аграрию Ивану Мирошниченко, одному из основных спонсоров "Самопомичи", – перечислил эксперт.

Скорее всего, голосовать за снятие неприкосновенности всех пяти депутатов из списка Луценко будет только БЮТ, прогнозирует Карасев, поскольку "к роспуску и внеочередным выборам парламента остальные игроки пока совершенно не готовы".