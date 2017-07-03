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    Луценко: правоохранители расследуют несколько дел по "ПриватБанку"

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    Сообщается, что генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с "ПриватБанком".
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины, антикоррупционное бюро и антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с Приватбанком, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на генпрокурора Юрий Луценко.

    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее Национальный банк Украины заявил, что бывшие владельцы "ПриватБанка" не выполнили взятые на себя до 1 июля обязательства по реструктуризации кредитного портфеля. Министерство финансов Украины опубликовало на своем сайте письмо от декабря 2016 года к правительству от бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации. Обратившись к правительству, бывшие акционеры взяли на себя обязанность содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию кредитного портфеля для покрытия убытков государства, срок реструктуризации истек 1 июля 2017 года.

    Как сообщает издание, "генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с "ПриватБанком".

    "Сразу после обращения председателя правления банка Александра Шлапака о совершенном преступлении были наложены аресты на ликвидное имущество ПриватБанка и связанных с ним структур — более 700 объектов недвижимости ООО Приватофис", — сказал Луценко, слова которого приводит издание.

    По его словам, ГПУ в течение последних недель активно допрашивает членов кредитного комитета Приватбанка.

    "Готовятся подозрения. Также ГПУ изучает документы и допрашивает ряд работников Нацбанка, которые могли контролировать процессы в ПриватБанке", — добавил Луценко.

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    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка".

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