Минфин опубликовал письмо Коломойского с просьбой национализировать "ПриватБанк"

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Министерство финансов на своем сайте опубликовало письмо, которое 16 декабря 2016 года бывшие владельцы "ПриватБанка" направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.

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"Ранее в ответ на отсутствие действий по реструктуризации со стороны бывших владельцев, "ПриватБанк" привлек консорциум компаний Rothschild, EY и FinPoint для ускорения процесса переговоров о реструктуризации кредитов, которые были предоставлены бывшим владельцам банка или лицам, которые прямо или косвенно связаны с бывшими владельцами банка. Министерство финансов ожидает, что в ближайшее время консорциум компаний предоставит финальный отчет, после обработки которого будет приниматься решение относительно дальнейших шагов. Но согласно информации, которой в настоящее время владеет Министерство финансов, значительного прогресса в реструктуризации достигнуто не было. Зато мы наблюдаем скоординированную юридическую и медийную кампании против интересов государства", — говорится в сообщении.

Министерство финансов Украины Письмо, которое бывшие владельцы "ПриватБанка" направили правительству с просьбой приобрести акции банка

Также отмечается, что срок, до которого бывшие акционеры ПАО КБ "ПриватБанк" в одностороннем порядке обязались обеспечить проведение реструктуризации кредитного портфеля банка, истек 1 июля 2017 года.

Министерство финансов Украины Письмо, которое бывшие владельцы "ПриватБанка" направили правительству с просьбой приобрести акции банка

Министерство финансов Украины Письмо, которое бывшие владельцы "ПриватБанка" направили правительству с просьбой приобрести акции банка

В конце 2016 года правительство национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка" за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

Ранее СМИ сообщили, что Окружной административный суд Киева признал национализацию "ПриватБанка" частично незаконной. Также истцы потребовали от "ПриватБанка" вернуть списанные в ходе национализации депозиты в 1 миллиард гривен (около 38 миллионов долларов), суд удовлетворил их требования. Нацбанк заявил, что возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал "ПриватБанка" и намерен их обжаловать.