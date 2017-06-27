Шлапак оставил "ПриватБанк": все версии

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

В понедельник 26 июня глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак объявил о своей отставке. На этой должности он проработал около полугода. Руководство Нацбанка поблагодарило Шлапака за работу, заявив, что он выполнил возложенные на него задачи. Однако реальной причиной отставки, скорее всего, является конфликт с бывшими акционерами.

Официальная версия

В НБУ решили представить отставку топ-менеджера "ПриватБанка" как рутинное и ожидаемое явление. В официальном заявлении сообщается, что в ходе национализации он выполнил задачи по стабилизации ситуации в банке, в связи с чем в ближайшее время планируется завершить его антикризисную каденцию на посту.

"Председатель правления продолжает руководить банком, одновременно соответствующее заявление председателя банка уже подано в наблюдательный совет банка и может быть рассмотрено на следующем заседании наблюдательного совета банка в конце июля", — сообщили в пресс-службе НБУ.

По данным СМИ, Шлапак ушел в отпуск и возвращаться уже не собирается. Соответственно, нести ответственность за дальнейшую работу «ПриватБанка» он не будет.

Стоит отметить, что фигура Шлапака была идеальной при проведении быстрой национализации финучреждения, поскольку он долгое время проработал на руководящих постах как в "ПриватБанке", так и в Минфине и НБУ. Кроме того, он имеет неплохие отношения с бывшими владельцами банка, что позволило провести процесс национализации достаточно оперативно. Шлапак обеспечил надежную сцепку государственных регулятивный органов, "ПриватБанк" был оперативно капитализирован, а это позволило избежать его падения в кризисный период.

Перед следующим витком капитализации и в условиях конфликта с акционерами, которые не хотят возвращать деньги за ранее выданные кредиты, такой человек как Шлапак нужен, как никогда ранее. Однако НБУ предпочел отпустить топ-менеджера, поблагодарив за заслуги.

"Я думал, что задача Шлапака состоит в том, чтобы провести банк, довести "Приват" до того момента, когда его можно публично объявить, что он продается на определенных вполне корректных условиях, учитывая его большое значение для экономики Украины. Вот почему сейчас — я не знаю. Мне кажется, это может, связано с тем, что в самом НБУ как-то не совсем понятно, что происходит", — сообщил в эфире радиостанции "Голос Столицы" экс-член наблюдательного совета "Приватбанка" Виктор Лисицкий.

Шлапак метит на место Гонтаревой?

Не исключено, что одной из причин отставки являются карьерные амбиции Шлапака. Его фамилии ранее фигурировала среди претендентов на пост главы НБУ. Как упоминалось выше, топ-менеджмер "ПриватБанка" имеет хорошие отношения с руководством НБУ, министерствами и вообще во властной среде. В 2003-2005 году Шлапак был заместителем главы правления НБУ, поэтому имеет большой послужной опыт работы такой непростой структурой.

Однако в Украина глава Центробанка — также политическая фигура, которую назначают путем переговоров различных политических сил. Шлапак работал в команде Яценюка и некоторое время был министром финансов в его правительстве, поэтому шансы на его назначение главой НБУ минимальны.

Президент Порошенко наверняка выберет для себе более лояльную фигуру, чем Шлапак. Скорее всего, вопрос назначения главы НБУ будет отложен до осени.

"Могу сказать только, что его не "топили" и не вынуждали сверху покидать этот пост. Он это сделал самостоятельно. Вряд ли за его место будут сражаться или торговаться. Скорее всего, функции главы банка будет выполнять первый заместитель. А вопрос назначения нового главы банка может быть пролонгирован до осени", — сообщил РИА Новости Украина экономист Александр Охрименко.

Шлапак умывает руки перед Коломойским

Не исключено, что главной причиной внезапного ухода финансиста стали итоги аудиторского отчета компании Ernst&Young (EY), которая подтвердила низкое качество кредитное портфеля "ПриватБанка". Аудиторы определили потребность в формировании дополнительного резерва еще на 10 млрд грн. Также EY осуществил анализ потребности банка в капитале, по результатам которого было определено, что банку понадобится дополнительное вливание капитала от государства, как следствие действий предыдущих владельцев и менеджмента.

Не секрет, что топ-менеджер "Приватбанка" имел хорошие отношения с бывшем владельцем банка — Игорем Коломойским. Фактически, он был одним из основателей банка, в 90-х годах он был заместителем председателя правления "Приватбанка" и возглавлял там западное управление.

Напомним, что 1 июля завершается срок, отведенный Игорю Коломойскому для выполнения поручения по ранее выданным кредитам. Бизнесмен должен внести дополнительные залоги по инсайдерским кредитам, иначе его ждут судебные разбирательства. Однако "Беня" уже сказал, что не будет платить по поручительствам, потребовав отдать обратно свое залоговое имущество.

Шлапак осознает, что выиграть в суде у матерых юристов Коломойского будет почти невозможно, тогда как его участие в судебном процессе поссорит его с бывшим бизнес-партнером, с которым наверняка еще предстоит вести дела. В случае судебного проигрыша Шлапака могут обвинить в провале процесса докапитализации банка. Поэтому он решил умыть руки, пока он еще "на коне".

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Уход лояльного Коломойскому Шлапака даст всем понять, что между властью и бывшими акционерами вырыт топор войны. Новое руководство "ПриватБанка" будет вовлечено в судебные разбирательства, в том числе с выходом на международный суд. Пока будут идти суды, государству придется выделять десятки миллиардов гривен на очередную капитализацию «ПриватБанка». 23 июня Кабмин попросил уже Нацбанка денег для докапитализации капитализацию "ПриватБанка" на сумму на 38,5 миллиарда гривен, однако и этих денег не хватит на спасение финучреждения. Очевидно, что для спасиения крупнейшего банка страны государство вновь залезет в карман налогоплательщика, чтобы оплатить кредиты бывших его владельцев.