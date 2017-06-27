Экс-член Наблюдательного совета "ПриватБанка" о будущем финучреждения

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Председатель правления недавно национализированного "ПриватБанка" Александр Шлапак подал в отставку. Об этом сообщили накануне в пресс-службе финучреждения.

Шлапак "выполнил в полной мере поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита финансового состояния ПриватБанка". Пока что Александр Шлапак остается на своей должности, так как его заявление об отставке должны еще рассмотреть на заседании Наблюдательного совета банка. Оно должно состояться в конце следующего месяца.

Шлапак был назначен главой правления "ПриватБанка" в декабре прошлого года. Собственно тогда финучреждение официально перешло в госсобственность.

Причины увольнения Александра Шлапака проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-член Наблюдательного совета "ПриватБанка" Виктор Лисицкий.

По вашему мнению, с чем связано это решение Шлапака?

— В самой инновационной экономике мира никогда не было государственных банков. Речь идет о США, то есть государстве, которое фактически патронирует МВФ и все остальные крупные международные организации. Это ясно, что за ними за всеми стоит "дядя Сэм". И может быть, слава Богу. Поэтому вы знаете, когда вот толкотня, его национализировали, у меня это просто вызывало смех. Я думаю может, там где-то Шариков появился в рядах МВФ. Но это лирика. Если говорить, выполнил ли Саша или не выполнил. Это очень трудно дать правильную оценку, потому что вообще-то говоря, скажем так, публичных каких-то параметров или публичных ориентиров деятельности этого состава руководства НБУ практически не было. Публичного представления таких ориентиров не состоялось. Вот говорили, что плохо. Но скажите, пожалуйста, почему плохо? Начали вспоминать о том, что, оказывается, плохие кредиты. Плохие кредиты, причем, конечно, по группе Игоря Коломойского. А как же! Главный виновник всех бед экономики Украины — это Коломойский, оказывается. И я все-таки уже очень давно в экономике. Я хочу сказать, что дать такую однозначную оценку качеству кредитов бизнеса, разных предприятий, после того, что произошло в нашей экономике за последние три года, я бы никогда не решился на то, чтобы такую решительную твердую безапелляционную оценку. Просто есть перед глазами несколько примеров, когда наши крупные хорошо известные всему миру предприятия, сидящие на международных рынках очень давно, вдруг у них возникли финансовые проблемы.

Начинаешь говорить с руководством, они: "А что ты хочешь?" И начинают мне рассказывать, что произошло у них из-за того, что состоялась такая стремительная никем не запланированная, непрогнозированная девальвация гривны. В три раза. Но после этого говорить о том, что бизнес плохо работает, это как-то выглядит не солидно. А все эти разговоры о том, что надо его там обязательно национализировать, чтобы навести порядок. Мне кажется, не с этого надо было начинать. Конечно, Александр Шлапак, я к нему отношусь с большим уважением, и даже в каких-то опросах я говорю, что нужно главой НБУ ставить либо его, либо Руслана Лавернюка, это банк "Райффайзен", и просто этих ребят я давно знаю и отношусь к ним с большой профессиональной симпатией. Но дело же не в Шлапаке. Дело в том, что решения принимались в нашем государстве не вчера, не позавчера. Было это еще до Петра Порошенко. Они как-то плохо вписываются в то, что делали, контрастируют то, что делали другие государства в похожих очень тяжелых ситуация. Я люблю приводить пример западной Германии, которая, в общем, поступала наоборот. И там этот "план Маршалла". "План Маршалла" был копейки по отношению к тому, что лично сами немцы делали. В этой связи, когда не было четко определено, что же должен сделать Шлапак, и почему обязательно надо национализировать. После этого давать разные оценки его деятельности как-то, это выглядит не очень убедительно, не очень солидно. Да, действительно, если верить всем показателям, всем заявлениям крупных финансовых руководителей, в "Привате" состоялось определенное оздоровление, плохие кредиты вроде куда-то исчезли. Интересно, они исчезли вместе с экономикой или куда?

Если говорить об Александре Шлапаке в рамках ПриватБанка, почему полгода и все? Почему он не может выполнять эти обязанности главы правления и дальше?

— Вот это мне совершенно не понятно. Я, например, считал, что Саша будет работать еще несколько лет. Там же раздавались сквозь зубы заявления о том, что он буде все равно приватизирован. "Приват" будет обращен в свое правовое состояние, такое, какое было до этого, что будут какие-то приватные новые собственники, старые собственники. Не знаю. Что он, в конце концов, не будет и он не сохранит свой статус государственного банка. Я думал, что его задача состоит в том, чтобы провести банк, довести "Приват" до того момента, когда его можно публично объявить, что он продается на определенных вполне корректных условиях, учитывая его большое значение для экономики Украины. Вот почему сейчас — я не знаю. Почему сейчас, не понимаю. Мне кажется, это может, связано с тем, что в самом НБУ как-то не совсем понятно, что происходит.

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Изначально речь шла о том, что он будет полгода выполнять обязанности антикризисного менеджера? Либо же мы только сейчас узнали об этом?

— Я даже этим не интересовался. И мне бы никто не сказал по понятным причинам, потому что я же был уволен из "Привата" 20 декабря. И не только я. Больше 20 в том числе были уволены, с десяток молодых очень перспективных парней, которые в значительной степени формировали продуктовый ряд ПриватБанка. Вот за них мне просто очень обидно. Но я после того, что я узнал, что уже не работаю в ПриватБанке, мне задавать такого класса вопросы было бы просто очень, как говориться, не корректно, не удобно.

Говорят о том, что заявление об отставке Шлапака в конце июля на заседании рассмотрит Наблюдательный совет банка. Могут ли на этом заседании отказать Шлапаку в отставке? Подобные случаи были когда-нибудь?

— Вообще-то не были. Вообще такой комедии, как с "Приватом", по-моему, не было ни с одним банком. Не то, что комедия, будем говорить, малопонятное поведение какое-то, непонятная стратегия или тактика совершенно. Стратегия и тактика, которые совершенно не учитывают то, что реально происходит в экономике. Причем, началась она даже не в силу того, что был Николай Янович. Конечно, дров наломал, но это же началось значительно раньше. Когда эти все вопросы возникают такого класса, то не знаешь, как на них отвечать. Мне кажется, все надо начинать с головы. Например, сейчас Турция имеет ВВП на душу населения в три раза больше, чем у нас, хотя 25 лет назад мы были на одном уровне. Мы все видим, какая это мощная, активная страна, и слава Богу, что они после Османской империи вот так преобразились.

А кто может стать претендентом на должность главы правления вместо Шлапака? Есть реальные кандидатуры?

— Есть очень неплохие ребята. Мне вообще не понятно, как они там принимались, многие решения. Но там действительно средний уровень "Привата", директора департаментов, заместители. Сейчас я с ними практически не общаюсь, но я достаточно долго и активно с ними общался по весьма практическим вопросам. Это публика — дай Бог каждому иметь в своих рядах таких руководителей.

Ранее адвокат Егор Штокалов заявил в эфире "ГС", что если в судебном порядке будет отменена национализация "ПриватБанка", возникнет вопрос о возврате 117 миллиардов гривен докапитализации государству.

Также финансовый эксперт Алексей Кущ в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что если произойдет денационализация "ПриватБанка", интересы государства, которое докапитализировало "Приват", не будут защищены.