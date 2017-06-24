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    Без "ПриватБанка" Коломойскому сложно сохранять положение в политике - эксперт

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (248)

    (обновлено: )18
    В эфире радиостанции Голос Столицы политолог Алексей Якубин заявил, что оспорив национализацию "ПриватБанка", его бывший владелец Игорь Коломойский пытается на некоторое время отложить вопрос с погашением долгов.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что его бывший акционер Игорь Коломойский пытается обжаловать в суде решение о признании банка неплатежеспособным и его национализацию.

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН
    Сможет ли Коломойский забрать "ПриватБанк" у Украины?

    О причинах обжалования национализации ПриватБанка высказался политолог Алексей Якубин в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Очевидно, что Коломойский за последние полгода в какой-то мере осознал, что без "ПриватБанка" сложно дальше представлять одно из крыльев противостояния в украинской политике. То есть без "ПриватБанка", даже несмотря на сохранение других ресурсов, в том числе телеканала "1+1", все равно достаточно сложно сохранять то положение, которое он имел в украинской политике. Именно поэтому сейчас Коломойский думает о том, чтобы, оспорив национализацию "ПриватБанка", на некоторое время отложить вопрос с погашением долгов", — заявил эксперт.

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