"ПриватБанк" скоро выставят на продажу - Зимовец

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РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Министерство финансов предлагает изменить систему управления государственными банками. В Минфине хотят переформатировать работу наблюдательных советов и предоставить им независимость от решений правительства.

В разработанном Минфином законопроекте говорится, что наблюдательный совет государственных банков будет состоять из семи человек. По одному человеку от президента и Кабмина и пятеро независимых членов. Для отбора последних и будет создана комиссия из представителей президента и Кабмина.

Претендентов для участия в конкурсе предлагается отбирать зарубежной компании с опытом подобной кадровой работы. Среди новаций также — введение зарплаты для членов наблюдательных советов.

Пока что эта инициатива Минфина находится на уровне законопроекта и ее еще не согласовали в правительстве. В то же время многие эксперты уже выступили с критикой, что такая система управления приведет к потере государством контроля над своими банками.

Инициативу Минфина об изменении системы управления госбанками прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що скажете з приводу цього законопроекту?

— Якщо говоримо про державні банки, а банк, це ж є юридична особа, яка знаходиться в державній власності. В Україні є закон про управління державним майном, який визначає, яким чином формується управління. Я не можу зрозуміти в чому відмінність, чому інші великі підприємства по одних правилах будуть управлятися, а банки по іншим. Звідки це береться і яка мотивація? Це можливо для того, щоб, наприклад, діючі наглядові ради, можливо когось влаштовують, і відповідно може просто змінити їх кадровий склад? Така ідея. І все.

Для чого взагалі тоді така ініціатива зараз з'являється? Щоб було більше контролю?

— Контроль полягає навіть не в складі тих рад, а в тому, яким чином побудовані процедури контролю. Як звітують банки, яким чином ці фінансові рішення приймаються наглядовими радами, розглядають вони їх, чи не розглядають, формально або неформально. Чи як була практика наглядових рад державних банків. Наскільки мені відомо, на цих наглядових радах формально просто підписувалися певні рішення, а такої поглибленої роботи стосовно обґрунтованості цих рішень, ніякої не було. Можливо це через те, що ці члени наглядових рад не отримували ніяких винагород за це і в цьому законопроекті ці винагороди передбачаються. Але якщо є винагороди, то має бути і відповідальність, тому що у нас часто так буває, що винагороди є космічними, а відповідальності не з'являється.

Чи узгоджено законопроект зокрема з представниками МВФ?

— Інформація, яка поширюється, свідчить про те, що разом з МВФ, Світовим банком вони працюють над реформуванням і відповідно, можливо, консультації певні були в цьому напрямку.

Серед оприлюднених раніше вимог МВФ була вимога щодо управління державними банками. Пропонували ввести в наглядові ради представників ЄБРР. Тоді цікаво, чому в Мінфіні пропонують саме такий варіант управління державними банками?

— Ви знаєте, ЄББР, я не думаю що це коректно було б вносити. Тому що цей банк належить Україні, українському народу і відповідним чином представником народу є виконавчі органи державної влади, а ЄБРР це іноземний банк, який може на правах кредитора якось втручатися в діяльність державних банків. Але виконувати функції представника власника він не може. Це суперечитиме Конституції, закону про управління державним майном. У МВФ є певна недовіра до наших членів наглядових рад і вона цілком обґрунтована. Тому що дуже часто є кумівство певне, свої люди, які не мають уявлення про те, що таке банківська система і банки, але вони там знаходяться. Тому з цієї точки зору у них була. Але з точки зору правової, воно звичайно не легітимно, такий спосіб управління.

Претендентів для участі в конкурсі також буде відбирати закордонна компанія. Виходить, що і тут у нас немає кваліфікованих спеціалістів, які могли б таку роботу реалізувати?

— У мене є побоювання стосовно того що це в черговий раз буде надмірне витрачання державних коштів. Така недовіра до наших спеціалістів є надмірною, оскільки я думаю, що громадянське суспільство в Україні і фахових фахівців достатньо, які могли б кваліфіковано вибрати кандидатури і вони краще знають і бізнес, і економіку України, ніж закордонні фахівці. Розумієте, закордонні фахівці, керуючись якимись формальними підходами, можуть допуститися помилок при цьому.

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Зараз держава контролює майже 52% банківського сектору в Україні, і багато експертів казали, що це не нормальна ситуація.

— У нас було таке, що держава контролювала більшу частину банківського сектору. Це було на початку 90-тих років, коли були ще державні колишні великі банки і були маленькі комерційні. Тому ця система, яка зараз існує, це ми повернулися на 20 років назад. Доброго нічого для економіки це не дало, оскільки у державних банків немає мотивації для прибуткової роботи і вони працюють, переважно виконуючи якісь кулуарні рішення і так завжди було. І для розвитку економіки це не добре. Але яким чином виправити цю ситуацію? Треба відроджувати банківський сектор. Але ми говоримо про те, що банківський сектор є зараз нецікавим для інвесторів, які знають, які величезні ризики несуть в собі інвестиції в банківський сектор, який ми спостерігали останні три роки. Держава нічого не зробила, щоб підтримати стабільність фінансового сектору, а навпаки якимсь таким топорним методом були ліквідовані майже сто банків. Тобто еволюція в цьому плані повинна бути, але як швидко вона йтиме, ми не можемо сказати.

Після націоналізації "ПриватБанку" були заяви від представників Мінфіну та НБУ, що він буде проданий. Як швидко це може відбутися?

— Такі випадки були і в Угорщині, і в Польщі. Держава приватизувала банки, користуючись такими ринковими механізмами, розміщували на фондових біржах. Це реально, це можливо, так можна працювати. І достатньо швидко можна це зробити, за два-три роки. Для цього потрібна політична воля, оскільки Україна зараз знаходиться в невизначеному економічному і військово-політичному середовищі. Коли в світі вже буде настільки багато надмірного капіталу, що не буде куди вкладати гроші, тоді вони будуть вкладати в українські банки.

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Ранее эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко рассказал, что количество убыточных банков снизилось из-за уменьшения процентных ставок.

А политолог Николай Давидюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что глава НБУ Валерия Гонтарева или кто-то из ее заместителей может стать следующим Насировым.