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    До национализации "ПриватБанк" перевел 110 млрд грн фиктивным компаниям - СМИ

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (234)

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    Согласно отчету Ernst&Young, "ПриватБанк" провел реструктуризацию кредитного портфеля и перевел задолженность 170 предыдущих заемщиков на более 30 новых, которые стали должны банку более 110 млрд гривен.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Перед национализацией из "ПриватБанка" вывели 110 миллиардов гривен на фирмы, которые существовали только на бумаге, сообщает Радіо Свобода.

    Политолог Дмитрий Куликов. Архивное фото
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    Согласно с подготовленному аудиторской фирмой Ernst&Young проекту анализа финансово-хозяйственной деятельности "ПриватБанка", на 1 апреля 2015 года риск невозврата кредитов измерялся в сумме более 82 млрд гривен, а уже по состоянию на 1 октября 2016 года цифра увеличилась до более 139 млрд гривен.

    Согласно отчету, "ПриватБанк" провел реструктуризацию кредитного портфеля и перевел задолженность 170 предыдущих заемщиков на более 30 новых, которые стали должны банку более 110 млрд гривен.

    В результате проверки адресов регистрации новых фирм они оказались фиктивными.

    Согласно расследованию, в Борисполе зарегистрировано сразу три фирмы, на которых "висит" почти 9,5 млрд гривен кредитов в "ПриватБанке". Офис одной из них — "Арготрейд Лтд", которая должна свыше 4,5 млрд гривен "ПриватБанка", расположенный в здании станции техобслуживания и автомойки.

    Другая фирма — "Бизнеспром Инвест", которая должна "ПриватБанку" свыше 4,4 млрд гривен, имеет офис по адресу массовой регистрации.

    Фирма "Лекс грант", которая задолжала "ПриватБанку" более 4 млрд гривен, зарегистрирована в квартире обычного жилого дома в Киеве.

    Во Львове по адресу заправки "Укрнафты" зарегистрированы две фирмы: "Софт-Альянс" и "Айлант Сервис", которые должны "ПриватБанку" свыше 7 млрд гривен.

    В Запорожье, также на заправке, зарегистрирована фирма "Бизнес пром инновация", которая задолжала "ПриватБанку" свыше 4,5 млрд гривен. Такую же сумму должна "ПриватБанку" фирма "Премьер бизнес брук", которая зарегистрирована в Харькове в жилой многоэтажке.

    Журналистам издания не удалось пообщаться ни с одним учредителем или руководителем фирм, на которых "висят" миллиардные долги. По указанным в регистрационных документах номерам телефонов либо никто не отвечает, либо они уже не обслуживаются.

    По адресам регистрации этих фирм, их учредителей и руководителей журналисты никого не застали. Бывшие акционеры Коломойский и Боголюбов, а также экс-глава правления банка Дубилет не стали комментировать указанные факты.

    Александр Шлапак, который возглавил "ПриватБанк" после его национализации, также отказался от комментариев, отметив: "До обнародования результата аудита и завершения внутреннего расследования не считаю ответственным что-то комментировать".

    Как сообщается, за три года с банковского рынка Украины были выведены около 90 банков.

    В конце 2016 года правительство национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка" за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

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