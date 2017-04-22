"Ощадбанк" и "ПриватБанк" ведут друг друга к самоуничтожению - Полховский

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Нацбанк предлагает через пять лет сократить долю государственных банков до 30%. Нынешняя доля госбанков в банковской системе — более 50%, привела к нездоровой конкуренции на рынке, заявили в НБУ. Нацбанк уже подготовил предложения для обновления финансовой стратегии и заключается она в том, что финучреждения должны получить специализацию и развивать соответствующие бизнес-модели.

Почему возникла надобность сократить долю госбанков, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

"Проблема в том, что у нас на рынке в Украине появилось два государственных банка мощных, крупных, которые выполняют одни и те же функции, что приводит, по большому счету, к конкуренции. В данной ситуации при одном и том же хозяине два банка, которые контролируют друг друга, приводят друг друга к самоуничтожению. И поэтому тут стоит другой вопрос — что делать с этими банками? Можно их развести: одному делать упор на физических лиц, второму — на юридических лиц. Учитывая то, что на сегодняшний момент "ПриватБанк" является лидером по обслуживанию физических лиц, это касается ІТ-технологий, это касается доли рынка. А "Ощадбанку" оставить обслуживание госкорпораций, государственного сектора то, на чем "Ощадбанк" и специализировался, например, кредитовал "Нафтогаз", — заявил эксперт.

В конце 2016 года правительство национализировало "ПриватБанк" — крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Глава Минфина страны Александр Данилюк тогда не исключал, что "ПриватБанк" может быть объединен с государственным "Ощадбанком".

"Ощадбанк" был создан на базе учреждений Сбербанка СССР в Украине, это крупнейший госбанк страны. "Укргазбанк" основан в 1993 году, 94,94 % его акций принадлежит государству, банк входит в десятку крупнейших в стране.