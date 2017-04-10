Как нищую Украину готовят к деиндустриализации и приватизации

РИА Новости Украина

Комментируя новые требования МВФ к Украине, политолог и публицист Дмитрий Куликов отмечает, что Запад готовит Украину к деиндустриализации и приватизации.

По его мнению, после того, как Киев ввел полную экономическую блокаду Донбасса, судьба индустриального комплекса Украины предрешена: он будет уничтожен.

"Металлургия Украины не сможет работать вне тесной кооперации Донбасс — Кривбасс. Металлургические предприятия республик испытают серьезные трудности, но выживут за счет новых кооперативных связей с Россией и ее прямой помощи. А украинским металлургам помощи ждать неоткуда, их оставили умирать. Машиностроение Украины бессмысленно без кооперации с машиностроением России. Авиационный завод им. Антонова прекратил свое существование. "Южмаш" и космос почти не дышат, на очереди — "МоторСич" из Запорожья", — заявил Куликов.

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По прогнозам политолога, газотранспортная система, скорее всего, не проживет дольше 2020 года.

"Судоверфи в Херсоне и Николаеве уничтожены. Химпром при смерти. Атомная энергетика испытывает проблемы с поставками топлива, поскольку от российского в Киеве отказались, а американский поставщик обанкротился. Тепловая энергетика Украины зависит от угля Донбасса или от газа РФ. Если ни того ни другого нет, то ее проще ликвидировать, чем эксплуатировать", — высказался Куликов.

При этом, по мнению Куликова, это всё неслучайно — европейцы и американцы с радостью займут освободившиеся рынки.

"Ну а дальше как в анекдоте — есть альтернатива: "Украина — аграрная сверхдержава". Многие украинцы верят. Что такое современные аграрные технологии? Это минимизация занятости людей. Для современного сельскохозяйственного производства нужно максимум 5% людей от всех проживающих сегодня в украинском селе. Все остальные не нужны", — подчеркивает он.

Куликов также напомнил о главном условии выделении последующих кредитов — введение свободной купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения".

"Нет сомнений в том, что основными приобретателями земель хотят стать крупные западные агрохолдинги напрямую или через подставных лиц. Нет сомнений, что им это удастся сделать, хотя бы потому, что только они могут стать поставщиками этих самых современных аграрных технологий. Нет сомнений, что на украинском черноземе очень выгодно будет организовывать производство продуктов на генномодифицированной основе", — размышляет политолог.

В связи с этим Куликов не исключает, что через время на территории Украины можно будет увидеть несколько аграрных "сверхдержав" в лице крупных западных игроков.

Помимо прочего, в требованиях МВФ содержится пункт об увеличении пенсионного возраста до 70 лет.

"При полной деиндустриализации и приватизации земли крупными агрохолдингами людям в Украине вообще негде будет работать. Они будут безработными гораздо раньше, чем им исполнится 70 лет. Но и пенсии у них не будет. Может быть, мизерное пособие по безработице, да и на то у аграрной "сверхдержавы" денег не будет", — комментирует Куликов.

Вопрос о системах образования и здравоохранения в этой перспективе вообще не стоит, отмечает политолог. "При такой системе и до 60 лет не дожить, так что вопрос пенсий неактуален", — заявил он.

"Раньше я думал, что прибалтийский сценарий для Украины невозможен: слишком большая страна, сильная индустрия, много населения. Оказалось — возможен. И это будет куда жестче, чем в Прибалтике. Люди побегут с Украины. В Россию (в Донбасс) и на Запад", — добавил Куликов.

Как сообщалось, 3 апреля МВФ одобрил выделение Украине кредитного транша в размере одного миллиарда долларов. После дискуссии Совета директоров Дэвид Липтон, первый заместитель директора-распорядителя и исполняющий обязанности председателя, сказал, что "Украине необходимо ускоренное внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций". Он подчеркнул, что "началом должна стать приватизация и развитие рынка сельскохозяйственных земель".