Определены компании, которые помогут "ПриватБанку" с реструктуризацией

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. "ПриватБанк" в начале мая подпишет договор с консорциумом международных компаний во главе с Rothschild & Co о переговорах по реструктуризации кредитов бывших владельцев банка, сообщает пресс-служба финучреждения.

"13 апреля 2017 года наблюдательный совет "ПриватБанка" выбрала консорциум компаний в составе Rothschild, ООО "Эрнст энд Янг" и ООО "Финпоинт" победителем конкурса по избранию международно признанной компании для ведения переговоров о реструктуризации, внесения дополнительного обеспечения и восстановления стоимости проблемных кредитов, других займов и обязательств финансового лизинга, которые были предоставлены бывшим конечным бенефициарам "ПриватБанка" или лицам, которые прямо или косвенно связаны с бывшими бенефициарами банка, для максимизации качества такого кредитного портфеля", — говорится в сообщении.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций банка.

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, предварительные итоги аудита банка показали, что бывшее руководство финучреждения выдало связанным лицам кредитов на значительно большую сумму, чем это считалось изначально, и в связи с этим государству придется увеличить сумму докапитализации, однако тогда она отказалась озвучить сумму необходимых средств.

Позже она добавила, что национализированный "ПриватБанк" требует дополнительной докапитализации минимум на 30 миллиардов гривен.