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    Определены компании, которые помогут "ПриватБанку" с реструктуризацией

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (232)

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    В сообщении пресс-службы финучреждения говорится, что "ПриватБанк" подпишет договор с консорциумом компаний в составе Rothschild, "Эрнст энд Янг" и "Финпоинт", они будут вести переговоры о реструктуризации.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. "ПриватБанк" в начале мая подпишет договор с консорциумом международных компаний во главе с Rothschild & Co о переговорах по реструктуризации кредитов бывших владельцев банка, сообщает пресс-служба финучреждения.

    "13 апреля 2017 года наблюдательный совет "ПриватБанка" выбрала консорциум компаний в составе Rothschild, ООО "Эрнст энд Янг" и ООО "Финпоинт" победителем конкурса по избранию международно признанной компании для ведения переговоров о реструктуризации, внесения дополнительного обеспечения и восстановления стоимости проблемных кредитов, других займов и обязательств финансового лизинга, которые были предоставлены бывшим конечным бенефициарам "ПриватБанка" или лицам, которые прямо или косвенно связаны с бывшими бенефициарами банка, для максимизации качества такого кредитного портфеля", — говорится в сообщении.

    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Эхо национализации "ПриватБанка". Гольдарб о "малокровии" экономики

    В конце 2016 года правительство Украины национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций банка. 

    По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, предварительные итоги аудита банка показали, что бывшее руководство финучреждения выдало связанным лицам кредитов на значительно большую сумму, чем это считалось изначально, и в связи с этим государству придется увеличить сумму докапитализации, однако тогда она отказалась озвучить сумму необходимых средств.

    Позже она добавила, что национализированный "ПриватБанк" требует дополнительной докапитализации минимум на 30 миллиардов гривен.

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