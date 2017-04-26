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    Экономика

    S&P повысило рейтинги "ПриватБанка"

    (обновлено: )6
    Повышение рейтинга обусловлено завершением докапитализации финучреждения правительством Украины, а стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что правительство продолжит поддержку национализированного банка.
    Отделение ПриватБанка в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитные рейтинги национализированного "ПриватБанка" до "ССC+/С" со стабильным прогнозом с уровня "SD" (выборочный дефолт), отмечается в сообщении агентства.

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    Повышение рейтинга обусловлено завершением докапитализации финучреждения правительством Украины, а стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что правительство продолжит поддержку национализированного банка. 

    Напомним, ранее глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что национализированный "ПриватБанк" требует дополнительной докапитализации минимум на 30 миллиардов гривен (1,1 миллиард долларов).

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