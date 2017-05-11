"ПриватБанк" не готов к приватизации - Данилюк

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. "ПриватБанк", который был национализирован в конце 2016 года, пока не готов к процессу приватизации, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, выступая в четверг на ежегодной встрече и бизнес-форуме ЕБРР.

Министр отметил, что не делает различий между "ПриватБанком" и "Ощадбанком", так как оба являются государственными кредитными организациями, которые необходимо приватизировать.

"Готов ли сейчас "ПриватБанк" к приватизации?— Нет. Начнем ли мы (процесс приватизации — Ред.) с ПриватБанка?— Нет. Сейчас мы работаем над стратегией, из которой нам станет понятно, что мы будем делать с "ПриватБанком", — сказал Данилюк.

Также глава Минфина напомнил, что в результате приватизации госактивов в 2017 году планируется получить 17 миллиардов гривен в бюджет Украины.

В конце 2016 года правительство национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка" за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.