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    Никитин: рост депозитов в гривне свидетельствует о росте доверия украинцев к банкам

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    В эфире радиостанции Голос Столицы директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин заявил, что увеличение остатка именно по гривневым депозитам связано с ревальвацией гривны.
    Андрей Никитин
    gs.fm

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В апреле денежная масса увеличилась почти на полтора процента и составила чуть более триллиона гривен. Об этом сообщили в Нацбанке. Произошел рост по нескольким причинам: во-первых, на 3% увеличился оборот денег вне банков. А во-вторых, остатки по депозитам в гривне увеличились почти на 2%.

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    О чем говорят остатки по депозитам рассказал директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Увеличение остатков по депозитам — это прямой индикатор доверия украинцев к банкам. Если депозиты есть в принципе, то доверие тоже есть. При чем стоит обратить внимание, что депозиты гривневые, а не долларовые. Во-первых, потому что мы видим некоторую ревальвацию гривны по отношении к доллару. А во-вторых, ставка по валютным депозитам достаточно низкая и продолжает уменьшаться", — отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в национальной и иностранной валютах на уровне "B-", прогноз стабильный. S&P также подтвердило краткосрочные суверенные рейтинги страны в национальной и иностранной валютах на уровне "B".

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