Никитин: рост депозитов в гривне свидетельствует о росте доверия украинцев к банкам

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В апреле денежная масса увеличилась почти на полтора процента и составила чуть более триллиона гривен. Об этом сообщили в Нацбанке. Произошел рост по нескольким причинам: во-первых, на 3% увеличился оборот денег вне банков. А во-вторых, остатки по депозитам в гривне увеличились почти на 2%.

О чем говорят остатки по депозитам рассказал директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Увеличение остатков по депозитам — это прямой индикатор доверия украинцев к банкам. Если депозиты есть в принципе, то доверие тоже есть. При чем стоит обратить внимание, что депозиты гривневые, а не долларовые. Во-первых, потому что мы видим некоторую ревальвацию гривны по отношении к доллару. А во-вторых, ставка по валютным депозитам достаточно низкая и продолжает уменьшаться", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в национальной и иностранной валютах на уровне "B-", прогноз стабильный. S&P также подтвердило краткосрочные суверенные рейтинги страны в национальной и иностранной валютах на уровне "B".