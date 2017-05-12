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    S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "B-"

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (420)

    (обновлено: )28603
    Международное рейтинговое агентство S&P также подтвердило краткосрочные суверенные рейтинги страны в национальной и иностранной валютах на уровне "B".
    Логотипы компании Standard & Poor's
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в национальной и иностранной валютах на уровне "B-", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

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    S&P также подтвердило краткосрочные суверенные рейтинги страны в национальной и иностранной валютах на уровне "B".

    "Данное подтверждение подводит итог улучшению макроэкономических факторов и существенному прогрессу в реформах финансового и энергетического сектора, проводимых с целью предотвращения рисков, связанных с крупными выплатами по основной сумме долга и процентам, которые должны быть погашены в течение нашего прогнозируемого периода до 2020 года", — говорится в релизе агентства. В сообщении подчеркивается, что в 2016 году в украинской экономике наблюдалось восстановление после значительного сокращения годом ранее, а также резкое снижение инфляции.

    Стабильный прогноз отражает мнение агентства о том, что украинское правительство будет по-прежнему иметь доступ к поддержке кредиторов путем проведения реформ по фискальному, финансовому и экономическому направлениям. Рейтинг уровня "B" по шкале S&P означает "высокую подверженность рискам в условиях неблагоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктуры" при том, что "в настоящее время имеется возможность исполнения финансовых обязательств".

    Понижение рейтинга возможно в случае, если Украина не сможет в дальнейшем проводить реформы, требуемые МВФ для дальнейшего финансирования, а также если на балансе государственного бюджета страны в значительной степени скажутся возможные крупные финансовые обязательства. Кроме того, негативное рейтинговое действие может быть вызвано уверенностью агентства в необходимости реструктуризации задолженности.

    Позитивное рейтинговое действие может наступить в случае, если экономический рост страны значительно превзойдет ожидания S&P, это же касается сокращения бюджетного и внешнего дефицита. Помимо этого, агентство выражает уверенность в том, что повышение рейтинга может наступить в случае предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации на востоке страны.

    Напомним, Международный валютный фонд подтвердил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%, говорится в обзоре экономик центральных и южных стран Восточной Европы (CEE Outlook), обнародованном на сайте МВФ.

    Ранее Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в этом году с 2,5% до 2%.

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