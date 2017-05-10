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    Экономика

    НБУ оценил долю неработающих кредитов в банках

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    По данным Нацбанка Украины, объем неработающих кредитов в системе на 1 апреля 2017 года составил 568,8 млрд грн, общий объем кредитов – 1,032 трлн грн.
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. По обновленным правилам оценки кредитных рисков доля неработающих (дефолтных) кредитов в банковской системе Украины на конец первого квартала 2017 года составила 55,1%, отмечается на сайте Нацбанка Украины.

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    Отмечается, что такую статистику регулятор публикует впервые, а понятие "неработающий кредит" по новой методике максимально приближено к общепринятому в мировой практике понятию non-performing loans. 

    Неработающими признаются кредиты с просрочкой платежа более чем на 90 дней (30 для банков), или по которым погашение долга маловероятно без взимания обеспечения.

    По данным НБУ, объем неработающих кредитов в системе на 1 апреля составил 568,8 млрд грн, общий объем кредитов – 1,032 трлн грн.

    В то же время доля неработающих кредитов на конец первого квартала существенно выросла по сравнению с декабрем 2016 года.

    Нацбанк намерен публиковать информацию об объемах и доле неработающих кредитов ежемесячно.

    Как сообщалось ранее, платежеспособные банки в первом квартале 2017 года получили 5,086 млрд гривен чистой прибыли против 8,011 млрд гривен убытка за аналогичный период 2016 года.

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