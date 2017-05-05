Платежеспособные банки в первом квартале увеличили прибыль - НБУ

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Платежеспособные банки в первом квартале 2017 года получили 5,086 млрд гривен чистой прибыли против 8,011 млрд гривен убытка за аналогичный период 2016 года.

В первом квартале прибыльную деятельность продемонстрировали все группы банков — с иностранным и частным капиталом, а также государственные банки, цитирует УНИАН данные НБУ.

Банки с государственным капиталом получили больше половины чистой прибыли всей системы – 3,01 млрд грн, однако, как отметил НБУ, к концу года этот показатель может быть нивелирован увеличением отчислений в резервы по активным операциям.

Из 92 платежеспособных банков 72 по итогам квартала были прибыльными с совокупным положительным результатом в размере 6,87 млрд грн, в то время как 20 банков были убыточными с совокупным отрицательным результатом в 1,78 млрд гривен.

Ранее в НБУ сообщили, что Международные резервы Украины на начало мая составили 17,2 миллиарда долларов, что на 13,6% больше, чем месяцем ранее.