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    Платежеспособные банки в первом квартале увеличили прибыль - НБУ

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    В Нацбанке сообщили, что в первом квартале 2017 года прибыль показали все группы банков - с иностранным и частным капиталом, а также государственные банки.
    Гривны на фоне флага Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Платежеспособные банки в первом квартале 2017 года получили 5,086 млрд гривен чистой прибыли против 8,011 млрд гривен убытка за аналогичный период 2016 года.

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    УНИАН
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    В первом квартале прибыльную деятельность продемонстрировали все группы банков — с иностранным и частным капиталом, а также государственные банки, цитирует УНИАН данные НБУ. 

    Банки с государственным капиталом получили больше половины чистой прибыли всей системы – 3,01 млрд грн, однако, как отметил НБУ, к концу года этот показатель может быть нивелирован увеличением отчислений в резервы по активным операциям. 

    Из 92 платежеспособных банков 72 по итогам квартала были прибыльными с совокупным положительным результатом в размере 6,87 млрд грн, в то время как 20 банков были убыточными с совокупным отрицательным результатом в 1,78 млрд гривен.

    Ранее в НБУ сообщили, что Международные резервы Украины на начало мая составили 17,2 миллиарда долларов, что на 13,6% больше, чем месяцем ранее.

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