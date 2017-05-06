От запрета РФ на перевод средств в Украину проиграют все — банкир

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Международный оператор денежных переводов Western Union прекращает переводить средства из России в Украину без открытия банковского счета. Причиной такого решения в компании называют закон о финансовых санкциях.

Данный закон Госдума России приняла в ответ на украинские санкции, которые были введены против российских банков и платежных систем.

Кто выиграет от запретов на денежные переводов из России в Украину проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы управляющий директор "Кредит Оптима банка" Игорь Львов.

Насколько популярной в Украине является услуга переводов средств из России в Украину?

— Я приведу данные НБУ за 2016 год. Всего в Украину зашло порядка 4,5 миллиарда долларов. На первом месте была Россия, в районе 1,5 миллиарда и еще 600 миллионов долларов, это в эквиваленте — доллар, евро и рубли. И уже на втором месте США, Канада, а далее Италия, Португалия и Польша. Поэтому сегодня Россия — самая популярная страна, в которую шли денежные переводы. По сути, это инвестиции в Украину в виде валюты. Это переводы — заработная плата тех, кто приезжает на заработки, которые сегодня, по данным центрального банка РФ и миграционной службы составляют порядка трех миллионов человек. Это также и беженцы, и просто люди, которые живут там. В данном случае это те переводы, которые сегодня делают наши люди, работающие за границей которые достаточно существенно влияли и на курс доллара в Украине, и на финансовые показатели.

Именно Western Union можно выделить из общей массы?

— Да, дело в том, что более 50% переводов, которые шли из России и вообще порядка 50% переводов всего, в том числе, порядка 40-50% переводов из России — это была компания Western Union. Все остальное — российские системы денежных переводов, которые были запрещены в Украине и компания MoneyGram. Это данные НБУ.

Как ранее происходил перевод денег из России в Украину с помощью оператора Western Union. И что изменится сейчас? facebook.com/Dmitriy.Korneychuk Кредит МВФ. За взятку власть "сдала" Украину – Корнейчук

— Конечно, изменится. Дело в том, что эти переводы шли легально и эти переводы были достаточно доступны, поскольку комиссия составляла порядка 0,5-1% от суммы перевода. Сейчас мы говорим о системах перевода, где идет без открытия счета, то есть все, кто приносил, предположим, 500 долларов в кассу банка российского и по системе Western Union или MoneyGram, или какой-то любой другой международной системы отправляют эти денежные переводы. Сейчас нужно будет открывать счет и по межбанковским системам Swift или другим каналам межбанковским нужно будет отправлять денежные переводы. Естественно, стоимость этого денежного перевода вырастет, поскольку нужно платить деньги за открытие счета и деньги будут отправляться со счета на счет, поскольку открывать счет придется и в украинском банке. Это мы где-то оцениваем, что в разы увеличат комиссию.

Почему в разы? Это же одноразовая акция — пришли, открыли счет и пользуйтесь в дальнейшем.

— Да, но дело в том, что мы считаем, что первое — это нужно открыть счет, нужно заплатить комиссию банку. Второе — деньги нужно будет положить на этот счет и отправить по Swift. Это тоже комиссия банку за отправку. Третье — нужно открыть счет в украинском банке и заплатить комиссию и четвертое — каждый раз за снятие, это уже в зависимости от комиссии коммерческого украинского банка нужно будет банку за снятие денег со счета. Это если мы говорим о переводах со счета на счет

А в случае денежных переводов из Украины в Россию тоже нужен банковский счет?

— В данном случае теоретически нет, поскольку у нас же Western Union или MoneyGram не запрещены. Мы говорим о том, что российский президент подписал указ о том, что запрещены переводы из России в Украину, а переводы из Украины в Россию не запрещены. Поэтому теоретически Western Union и другие системы перевода, которые сегодня зарегистрированы в Украине, а их порядка семи, они могут переводить денежные переводи из Украины в Россию без открытия счета.

Кроме Western Union, какие еще международные операторы, которые занимаются российско-украинскими денежными переводами, могут настаивать на открытии банковского счета?

— Сегодня зарегистрировано семь систем переводов в Украине НБУ. Это те, которые открыты небанковскими финансовыми учреждениями. Это, прежде всего компания MoneyGram, азербайджанская, английская и грузинская системы и еще одна-две системы переводов, которые присутствуют на украинском рынке.

Как и где этот счет придется открывать?

— Мы еще не сказали о том, что большая часть может передаваться: в сумках или каким-то другим способом, то есть не через банковские счета, поскольку, раз вы сказали, что себестоимость вырастет, а вырастет она однозначно, то могут найти альтернативные решения, скажем так, когда эти переводы уйдут просто в тень. Второе — банки будут открывать под это дело счета. Это уже не системы переводов, поскольку системы переводов — это всего лишь инструмент. А для того, чтобы, предположим, наш банк работает со всеми этими системами переводов и в данном случае, если нужно будет приходить перевод, например, предположим, из России по системе Swift, то в данном случае системы переводов не имеют значения. Здесь уже вступают межбанковские отношения. То есть есть система Swift — это система межбанковского сотрудничества, это финансовые так называемые платежи и по этой системе можно тоже осуществлять денежные переводы, опять же, с открытием счетов в одном банке и в другом.

В Нацбанке Украины заявили, что такой запрет будет способствовать детенизации экономики. О каком конкретно положительном эффекте идет речь?

— Я как раз не согласен с этим утверждением, поскольку в данном случае это наоборот, это усложняет денежные переводы. Допустим, отделение банка где-то недалеко. А если, например, нет этого отделения банка, то люди в данном случае будут стараться каким-то образом передавать эти деньги и, я думаю, не меньше половины, это до миллиарда долларов просто уйдет в тень, когда будут передаваться автобусами, поездами, как это делалось раньше и по данным НБУ до миллиарда долларов перевода. Речь идет о переводах украинцев, которые работают в Европе. Там тариф не 1%, а 4, 5% и до 10% доходит. Там как раз передают автобусами, бусиками и это ушло в тень. Поэтому этот запрет ударит по экономике Украины, поскольку легально заходить около миллиарда долларов не будет, а мы видите, сколько бьёмся за транш МВФ в размере того же миллиарда. Второе — банки лишатся комиссии, поскольку доходность упадет по денежным переводам и бюджет потеряет налоги. Поэтому вот цена вопроса. Проиграют здесь все.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Егор Штокалов заявил, что банки-банкроты обращаются в суд, чтобы доказать неправомерность принятия решений Нацбанком и заставить систему считаться с инвестиционным климатом в Украине.