Банковскую систему очистили, она почти стерильна – эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Национальный банк пересмотрел показатели работы банковской системы за 2016 год и увеличил оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков.

Итак, убытков стало больше на 22%, или на 35,5 миллиардов гривен. Всего же банки "ушли в минус" на 195 миллиардов 600 миллионов гривен. Это, кстати, является рекордным историческим показателем убытков банковской системы Украины.

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Почему получились такие рекордные убытки, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

В частности, убытки ПриватБанка увеличились на 21%. Объясните, за счет чего?

— Прежде всего, убытки появляются в балансе банков вследствие превышения его расходов над доходами. Поэтому среди основных статей расходов банков является формирование резервов под проблемные кредиты. Поэтому соответственно, здесь последовательность действий следующая: вначале часть кредитного портфеля определяется как проблемная, или относится, допустим, к проблемной, затем под эту часть проблемных кредитов банку необходимо сформировать резервы, а для того чтобы сформировать резервы, ему надо иметь достаточное количество доходов которых соответственно не хватает, потому что доформирование резервов происходит на очень большом объеме. Соответственно, недостаток доходов для формирования резервов уходит в убыток, что мы и видим в этих показателях.

А с чего решили, что надо перечислить? Неправильно было посчитано до этого?

— Дело в том, что на данный момент государство является полноправным собственником банка, поэтому имеет все механизмы для того, чтобы проводить аудиторские проверки, сейчас банки проходят очень серьезный аудит. Возможно, что аудиторы относят часть и по портфелям проблемным, поэтому в данном случае нужно дождаться результатов уже полноценного аудита, чтобы посмотреть, насколько действительно кредитный портфель находится в таком состоянии, но, тем не менее, я думаю, что возможно по результатам комплексной аудиторской проверки будет еще некая корректировка этих показателей.

Нас ждет дальнейшая очистка банковской системы?

— Очищать банковскую систему уже фактически дальше некуда, уже дошли, можно сказать, до гранита, если более 50% банков находятся, если считать по активам, в собственности государства. То есть у нас фактически на данный момент такая квазигосударственная банковская система. Поэтому что это абсолютно не соответствует европейским требованиям. Поэтому очищать практически уже ничего не осталось, теперь необходимо, чтобы эта нефункциональная, неповоротливая и неконкурентная модель каким-то образом заработала и начала стимулировать экономику, как это и должны делать банки, ведь для чего существуют банки — чтобы вкладывать деньги в национальную экономику. На данный момент они эту функцию абсолютно не выполняют, кредитные портфели сокращаются, банки на сегодняшний день не вкладывают деньги в национальную экономику, поэтому, я думаю, процесс фактически уже подошел к финишу, но как бы в результате мы увидели абсолютно нежизнеспособную модель банковской системы.

Замкнутый круг: банки не работают с экономикой, экономика не работает с банками. А как перезапускать? Кому-то части этих банков продавать?

— Для того чтобы все это заработало, нужно, чтобы политика и НБУ, и правительства проходила на основании системных решений. Если то, что происходило последние три года, это был такой хаотичный набор решений краткосрочных, которые пытались выдать за некую реформу, за некие такие положительные изменения. На самом деле это такая была цепь слабо продуманных, порою противоречивых, взаимоисключающих решений. В результате мы получили такой результат. Для того чтобы этого не было, нужно применять системный подход и подходы должны быть системными, чтобы увязывать все это в единую модель, чтобы банки кредитовали экономику, чтобы население доверяло банкам, чтобы государство не тратило свои ресурсы на поддержание государственных банков, что частные инвесторы вкладывали деньги в частную банковскую систему, это все должно увязываться в единую модель с помощью правильных, системных решений.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко рассказал, что количество убыточных банков снизилось из-за уменьшения процентных ставок.