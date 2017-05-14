Порошенко подпишет закон о гарантировании вкладов "ПриватБанка"

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Порошенко не будет ветировать законопроект о гарантировании государством вкладов физлиц. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина".

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"Мы пытались просчитать возможные риски, связанные с подписанием и введением в действие законов о гарантировании вкладов "ПриватБанка", закон будет подписан, вето я применять не буду, и вкладчикам ничего не угрожает", — заявил Порошенко.

Законопроект разработан с целью усиления тенденции по преодолению кризисных явлений в банковской системе Украины и закрепления проявления воли государства как собственника государственных банков в обеспечении защиты интересов вкладчиков-физических лиц.

Законопроектом предусматривается внести изменение в статью 57 закона Украины "О банках и банковской деятельности". Согласно этим изменениям, государство берет на себя обязанность по обеспечению возмещения физическим лицам-вкладчикам государственных банков той части суммы вклада, превышающей предельный размер возмещения средств по вкладам, установленный в соответствии с законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". При этом для этих физических лиц также сохраняются предусмотренные законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" гарантии по вкладам в сумме, не превышающей предельного размера возмещения средств по вкладам.

В конце 2016 года правительство национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка" за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.