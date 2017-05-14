наверх
14.05.201719:51
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.09
  • USD26.47+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    Порошенко подпишет закон о гарантировании вкладов "ПриватБанка"

    Тема:

    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (12)

    (обновлено: )5701
    По словам Порошенко, закон о гарантировании вкладов "ПриватБанка" будет подписан. Как заявил глава государства, он не будет применять вето, и вкладчикам ничего не угрожает.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Порошенко не будет ветировать законопроект о гарантировании государством вкладов физлиц. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина".

    Доллары и гривны
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Курс гривны, фактор "ПриватБанка" и интерес МВФ. Оценки экономиста

    Читайте также: Плюсы и минусы. Эксперт о биометрическом паспорте и безвизе

    "Мы пытались просчитать возможные риски, связанные с подписанием и введением в действие законов о гарантировании вкладов "ПриватБанка", закон будет подписан, вето я применять не буду, и вкладчикам ничего не угрожает", — заявил Порошенко.

    Законопроект разработан с целью усиления тенденции по преодолению кризисных явлений в банковской системе Украины и закрепления проявления воли государства как собственника государственных банков в обеспечении защиты интересов вкладчиков-физических лиц.

    Законопроектом предусматривается внести изменение в статью 57 закона Украины "О банках и банковской деятельности". Согласно этим изменениям, государство берет на себя обязанность по обеспечению возмещения физическим лицам-вкладчикам государственных банков той части суммы вклада, превышающей предельный размер возмещения средств по вкладам, установленный в соответствии с законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". При этом для этих физических лиц также сохраняются предусмотренные законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" гарантии по вкладам в сумме, не превышающей предельного размера возмещения средств по вкладам.

    В конце 2016 года правительство национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка" за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко
    Инаугурация Макрона
    Макрон - новый президент Франции
    Победителем конкурса "Евровидение-2017" стал португалец Сальвадор Собрал
    Евровидение-2017. Победа Португалии
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым