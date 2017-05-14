Плюсы и минусы. Эксперт о биометрическом паспорте и безвизе

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В четверг, 11 мая, Совет Европейского Союза принял решение по либерализации визового режима для Украины. Теперь остается несколько формальностей: это решение должны подписать президент Европарламента и посол председательствующей в Евросоюзе страны — Мальты.

Церемония подписания документа состоится в Страсбурге 17 мая. Ее посетит и президент Петр Порошенко. После подписания соответствующего документа его опубликуют в Официальном журнале ЕС, и спустя 20 дней, ориентировочно, 11 июня, украинцы все же смогут путешествовать по странам Евросоюза без виз.

Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман назвали решение Совета ЕС о предоставлении Украине безвизового режима историческим. А в Запорожье отпраздновали это событие поднятием флага ЕС на 90-метровую высоту на Хортицком кургане.

Изменения для украинцев после того, как вступит в силу безвиз прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель туристической компании "Светофор" Юрий Демьяненко.

Если с 11 июня безвиз вступает в силу, то имея на руках биометрический паспорт, можно будет попытаться поехать в Европу без проставления визы уже на следующий день?

— Да, все верно. То есть если турист либо просто гражданин Украины будет иметь на руках биометрический паспорт, при небольшом количестве документов, которые ранее также подавали в посольство, можно будет спокойно пересечь еврозону.

Какие документы нужны? И раньше мы их подавали в посольство, а теперь их же с собой нужно иметь в любой поездке?

— Не совсем так. Действует так называемый шенгенский пограничный кодекс, где четко прописаны требования и документы, которые нужно будет предоставлять на границе. Существует много мифов по поводу справок с работы и банка, которые нужно будет опять же брать с собой при пересечении пограничной зоны. Это не так, главные документы, которые нужны будут на прохождении, это, конечно, билеты, если вы путешествуете на самолете, либо если путешествуете на машине, то грин-карта. Также нужна страховка и подтверждение бронирования отеля, либо подтверждение места, где вы будете проживать.

А если у родственников, друзей или в кемпинге?

— Тогда приглашение. Если родственников, друзей — это будет приглашение письменное. Будущий безвизовый режим хорош для кемпинга тем, что он довольно гибкий и лояльный. То есть вы на месте уже сможете объяснить и доказать свою цель визита не только бронью отеля, как было ранее, либо официальным приглашением, а предоставить контакты того же кемпинга, где вы будете останавливаться, не предоставляя какое-то официальное подтверждение о пребывании.

Что касается подтверждения своих финансовых возможностей, есть ли четкие правила, сколько денег необходимо на день пребывания?

— Да, есть. Это 50 евро в сутки. Но справок с места работы, справок из банка на границе предоставлять не нужно будет. Действительно, этот миф сформировался и даже грузины, которые в конце марта получили безвизовый режим, они настолько этот миф раскрутили, что даже на сайте МИД и в метро на объявлениях четко указан перечень тех документов, среди которых справка с места работы и банка. То есть этого всего не нужно. Но если у вас чистый паспорт, у пограничников могут возникнуть вопросы. Конечно, можно подстраховаться этими документами, но это дополнительно, носит чисто рекомендательный характер.

Нужно ли показать наличку или достаточно будет карточки?

— Мы живем в 21 веке. Если будет такая необходимость, сотрудники смогут проверить эту карточку просто на месте и все. То есть либо наличка, либо банковская карта. Травел-чеками никто уже не пользуется.

Как подготовить детей к поездке в страны шенгена?

— Для получения биометрического паспорта ребенка в ОВИР необязательно проводить. То есть до 12 лет достаточно предоставить пакет документов стандартный и фотографию. Оформляется биометрический паспорт и ребенок путешествует с родителями. Если будет путешествовать с одним из родителей, тогда как и ранее предоставляем нотариальное разрешение на выезд ребенка от родителя за границу. То есть в принципе как бы правила остались те же.

Что будет, если пробыть в зоне шенгена больше разрешенного срока?

— При первом обращении в какие-то органы, если будете замечены в полиции или больнице, вас просто депортируют. Пока что я каких-то официальных штрафов не видел, но если опять же опираться на опыт грузинов, это депортация на пять лет и штраф три тысячи евро.

А если нет таких денег?

— Я думаю, этот вопрос будет решаться уже с посольством. Таких нарушителей будут передавать непосредственно в консульские органы и уже непосредственно с Украиной решать эти вопросы. Главное, не нарушать, не работать, не учиться, а использовать эти 90 дней в полугодии чисто в целях, которые четко прописаны.

А если работаешь неофициально? Или во время турпоездок проводишь какие-то бизнес-переговоры? Это не является нарушением?

— Нет, это не является нарушением, то есть в этом случае бизнес-турист даже не предоставляет обратный билет. Это четко прописано в этом шенгенском кодексе, так как бизнес-поездка может затянуться или измениться, поэтому это тоже все можно доказать на границе и соответственно мы просто предоставляем приглашение от компании, которая вас принимает на бизнес-встречу и билеты только в одну сторону, туда.

А если все-таки есть желание оформить себе разрешение на обучение, на работу в странах ЕС?

— Получаем визу, и также по старинке мы можем оформить, если у вас почему-то нет биометрического паспорта, или вы не захотели его оформлять, без проблем старый паспорт действует. По закону Украины мы имеем право иметь два паспорта, поэтому идем, подаемся и собираем пакет документов. Это выгодно тем людям, которые освобождаются от уплаты консульского сбора: пенсионеры, студенты и дети. То есть они не платят эти 35 евро. Поэтому если они не хотят какие-то дополнительные затраты при оформлении нового биометрического паспорта, они могут собрать пакет документов и пойти бесплатно получить ту же визу по старинке и полететь.

Дает ли мультишенгенская виза преимущества по сравнению с безвизом на биометрии?

— Вы можете путешествовать, заезжать, въезжать неограниченное количество раз, но в принципе те же самые условия. То есть в 90 дней вы должны вложиться. Я вчера видел визовый календарь, куда вы можете заносить каждую свою поездку и четко отслеживать, чтобы не превысить эти 90 дней в каждом полугодии.

Если ребенку в сентябре исполнится 14 лет, надо получить биометрический паспорт уже сейчас или после дня рождения?

— Биометрический паспорт можно получить хоть с рождения ребенка. То есть вы уже сейчас можете спокойно заняться этим оформлением, либо по месту прописки, либо в трех центрах, если это Киев, где это можно все сделать.

А если надо отправить бабушку с внуком на отдых в Европу?

— Бабушке оформляем биометрический паспорт, если она хочет полететь уже по новому безвизовому режиму, либо уже по старинке, если у неё старый паспорт, берем все необходимые документы, с пенсионного и так далее и подаем её на визу. Ребенку также оформляем биометрический паспорт и также если ребенок будет выезжать без родителей, два родителя пишут нотариальное разрешение на бабушку, что они разрешают вывозить ребенка за границу. В принципе, больше вопросов не будет никаких на месте.

Приглашение может быть неофициальное, как раньше официальными органами выдавалось в произвольной форме. Что значит эта произвольная форма?

— Да, действительно, со вступлением безвизового режима оно может быть уже не официальное, а в свободной форме. То есть ваши друзья или ваши родственники из Европы прописывают ваши паспортные данные, указывают, что такая-то будет проживать в таком-то городе, в такой-то стране, в такие-то даты и по такому-то адресу. И соответственно это будет являться уже подтверждением того, что вас пропустят на границе и дополнительно никаких документов требовать не будут. Дополнительно можно еще указать контакты ваших родственников. В крайнем случае для прозвона, если у сотрудников пограничной службы появятся какие-то дополнительные вопросы.

А есть уже четкое понимание, куда ожидается самый большой наплыв туристов и насколько вообще на сегодняшний день потенциальные туристы-украинцы готовятся к этому безвизу?

— Сейчас, действительно, первое время, как было с грузинами, также общались с молдаванами, с грузинами, с коллегами из туристической сферы. Первое время, конечно, туристы будут присматриваться, пытаться просчитывать отдельно перелет, отдельно отель, тот же booking.com и так далее. То есть это бронирование, ну и соответственно сравнивая с турфирмами. Но как правило, мы предоставляем пакет и в любом случае это большие блоки в отелях, на самолетах, конечно это получится дешевле. Поэтому конечно, процент посещения визовых стран в этом году, я надеюсь, возрастет.

Можно ли какое-то время иметь на руках паспорт старого образца, пока не будет сделан биометрический?

— По закону нашей страны вы имеете право оформить и иметь на руках два загранпаспорта, поэтому старый паспорт вы оставляете для себя, и также можете им спокойно пользоваться, а для пересечения именно еврозоны вы оформляете новый биометрический паспорт. Который, в принципе, можно оформить от пяти до 20 рабочих дней. Сейчас есть много центров, фирм и посредников, поэтому с этим проблем не будет.

Предусматривает ли биометрический паспорт обязательные отпечатки пальцев?

— Да, действительно, он предусматривает обязательно сдачу отпечатков пальцев. То есть это в принципе паспорт старого образца, просто с вмонтированным чипом, в который заложен отпечаток вашего пальца. И все. И соответственно на границе при прохождении паспортного контроля, считывается этот паспорт и дополнительно вы еще прикладываете пальчик и сдаете отпечаток пальца на сканере.

Многие зарабатывали как раз на том, что делали визы для желающих поехать в страны шенгена. Целые фирмы создавались для этого, целые визовые центры. Что с ними будет теперь?

— Скорее всего наши коллеги будут перепрофилироваться уже непосредственно в какие-то другие специальности. Мы на самом деле можем вздохнуть на самом деле с этим режимом безвизовым, с принятием, так как огромное количество времени тратилось на волокиту, на бюрократию, с собранием пакета документов. Иногда просто туристы были не подготовлены предоставить полный пакет документов, приходилось впопыхах это все оформлять. Поэтому сейчас, на самом деле, я надеюсь все будет намного проще: оформили тур, забронировали, оплатили и отправили довольных туристов отдыхать с биометрическим паспортом на отдых в Европу.

Президент обещает, что вслед за безвизом в страну массово зайдут лоукосты. Есть ли такие ожидания у туроператоров?

— Да, действительно, уже заявлен был лоукостер Ryanair, который начнет со Львова и с Киева в октябре.

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Там не очень низкие цены.

— Да, к сожалению, если мы сравним с теми же европейскими ценами, что предоставляет Ryanair в Европе, то конечно да. Получается довольно дороговато. Но будем надеяться. Все понимают, конечно, фактор монополизма нашего главного туристического авиаперевозчика.

Как проще будет все-таки путешествовать в страны шенгена? Обращаться в туркомпании или самостоятельно?

— Саморекламу делать не будем. На самом деле, нужно сравнивать. Как я говорил, зачастую туроператоры предоставляют пакеты. То есть это выкупленные блоки на авиа, плюс блок в отеле, где они выкупают эти места оптом. Конечно, цена, к примеру, на ту же Грецию или Испанию, может летом падать до 250-300 евро на неделю на человека с авиа, с двухразовым питанием, с отелем.

Это если заранее брать или в последний момент?

— В принципе, по горячим часто такое бывало, когда мы отправляли людей, у которых были шенгенские визы, мультивизы. Сейчас, думаю, немного политика цены будет пересмотрена, так как многие туристы будут ожидать этих горячих предложений и будут пытаться брать в европейские страны ближе к дате вылета. Поэтому в принципе, думаю, цены будут более лояльны, чем собирать этот пакет уже непосредственно туристу на месте.

Ранее эксперт-международник Виктор Шлинчак в эфире "ГС" заявил, что Украина никак не может повлиять на Еврокомиссию, поэтому безвизовый режим в лучшем случае стоит ожидать к концу весны.

Также политический эксперт Янина Соколовская в эфире Голоса Столицы обратила внимание, что Европейский Союз стал для украинцев синонимом мечты и хорошей жизни.