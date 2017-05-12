До приватизации "ПриватБанка" Коломойский открывал дверь НБУ ногой - Черный

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Перед национализацией из "ПриватБанка" вывели 110 млрд гривен на фирмы, которые существовали только на бумаге. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на анализ финансово-хозяйственной деятельности "ПриватБанка", который провела аудиторская фирма Ernst&Young. Согласно этому анализу на 1 апреля 2015 риск невозврата кредитов выданных "ПриватБанком", оценивался в более 82 млрд гривен, а уже на 1 октября 2016 эта сумма увеличилась до более чем 139 млрд гривен.

По данным аудиторов, "ПриватБанк" провел реструктуризацию кредитного портфеля и перевел задолженность 170 предыдущих заемщиков на более 30 новых, которые задолжали банку более 110 млрд гривен. Причем заемщики должны вернуть средства до 1 июля. Однако при проверке адреса регистрации этих фирм все они оказались фиктивными.

По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный.

"ПриватБанк", действительно, всегда подстраивал документы и мог вводить в заблуждение НБУ. Это продолжалось, действительно, в течение десятилетий и до этого имели отношение все руководители НБУ, которые не вникали в эти документы. И Игорь Коломойский водил их за нос, потому что мы видели, что "ПриватБанк" рос постоянно, с каждым годом и практически он получил треть всех депозитов банковской системы. Это позволяло Коломойскому, что называется, "с ноги" открывать двери НБУ и говорить то, что он считает нужным. В этом банке никто не мог разобраться, начиная с Ющенко, Стельмаха, Арбузова и заканчивая Коболевым и Гонтарева. То, что произошло после национализации, эта проблема перестала быть тайной за семью печатями и о ней уже стало публично известно", — отметил эксперт.