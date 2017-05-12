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    До приватизации "ПриватБанка" Коломойский открывал дверь НБУ ногой - Черный

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (235)

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    Главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что до национализации "ПриватБанк" получил треть всех депозитов банковской системы, что позволяло Коломойскому водить за нос НБУ.
    Редактор портала Финансовый клуб Руслан Черный
    gs.fm

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Перед национализацией из "ПриватБанка" вывели 110 млрд гривен на фирмы, которые существовали только на бумаге. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на анализ финансово-хозяйственной деятельности "ПриватБанка", который провела аудиторская фирма Ernst&Young. Согласно этому анализу на 1 апреля 2015 риск невозврата кредитов выданных "ПриватБанком", оценивался в более 82 млрд гривен, а уже на 1 октября 2016 эта сумма увеличилась до более чем 139 млрд гривен.

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    По данным аудиторов, "ПриватБанк" провел реструктуризацию кредитного портфеля и перевел задолженность 170 предыдущих заемщиков на более 30 новых, которые задолжали банку более 110 млрд гривен. Причем заемщики должны вернуть средства до 1 июля. Однако при проверке адреса регистрации этих фирм все они оказались фиктивными.

    По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный.

    "ПриватБанк", действительно, всегда подстраивал документы и мог вводить в заблуждение НБУ. Это продолжалось, действительно, в течение десятилетий и до этого имели отношение все руководители НБУ, которые не вникали в эти документы. И Игорь Коломойский водил их за нос, потому что мы видели, что "ПриватБанк" рос постоянно, с каждым годом и практически он получил треть всех депозитов банковской системы. Это позволяло Коломойскому, что называется, "с ноги" открывать двери НБУ и говорить то, что он считает нужным. В этом банке никто не мог разобраться, начиная с Ющенко, Стельмаха, Арбузова и заканчивая Коболевым и Гонтарева. То, что произошло после национализации, эта проблема перестала быть тайной за семью печатями и о ней уже стало публично известно", — отметил эксперт.

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