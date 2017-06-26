ГУ НП в Харьковской области

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник в Харьковской области группа неустановленных лиц подорвали банкомат национализированного "ПриватБанка", сообщила пресс-служба областного отделения полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на понедельник около 02.30 в поселке Высокий.

ГУ НП в Харьковской области В Харьковской области подорвали банкомат "ПриватБанка"

"В дежурную часть Харьковского отделения полиции поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Октябрьская". Он рассказал, что в поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньги", — говорится в сообщении.

Руководство полиции и следственно-оперативная группа выехали по указанному адресу, сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия, сумма украденных денег устанавливается, сообщили в пресс-службе.

По данным правоохранителей, проводятся мероприятия для задержания лиц, причастных к правонарушению, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в районном центре Буск Львовской области был взорван банкомат.