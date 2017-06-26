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    Происшествия

    В Харьковской области подорвали банкомат "ПриватБанка"

    (обновлено: )12310
    В поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат "ПриватБанка" и украли деньги.
    В Харьковской области подорвали банкомат ПриватБанка
    ГУ НП в Харьковской области

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник в Харьковской области группа неустановленных лиц подорвали банкомат национализированного "ПриватБанка", сообщила пресс-служба областного отделения полиции.

    По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на понедельник около 02.30 в поселке Высокий.

    ГУ НП в Харьковской области
    В Харьковской области подорвали банкомат "ПриватБанка"

    "В дежурную часть Харьковского отделения полиции поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Октябрьская". Он рассказал, что в поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньги", — говорится в сообщении.

    Руководство полиции и следственно-оперативная группа выехали по указанному адресу, сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия, сумма украденных денег устанавливается, сообщили в пресс-службе.

    По данным правоохранителей, проводятся мероприятия для задержания лиц, причастных к правонарушению, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

    Напомним, ранее в районном центре Буск Львовской области был взорван банкомат.

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