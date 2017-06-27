На "ПриватБанк" подано исков на сумму более 9 млрд грн

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. На ПАО "ПриватБанк" подано судебных исков на общую сумму 9 миллиардов гривен, сообщает FinClub со ссылкой на финансовый отчет банка.

"На дату составления этой отдельной отчетности против "ПриватБанка" были поданы иски в суд в сумме 279 млн долларов, 1,579 млрд гривен и 3 миллиарда евро (это 9,043 млрд гривен по обменному курсу на дату подписания данной финансовой отчетности)", — говорится в документе.

По состоянию на 31 декабря 2016 года был создан резерв на потенциальные юридические обязательства в сумме 36 млн гривен, тогда как 31 декабря 2015 года он составлял 21 млн гривен.

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При национализации "ПриватБанка" Фонд гарантирования вкладов конвертировал 10,934 млрд гривен средств клиентов, 10,721 млрд гривен выпущенных еврооблигаций и 7,783 млрд гривен субординированного долга.

Напомним, 21 декабря 2016 года "ПриватБанк" официально перешел в государственную собственность. Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала крупнейшего в Украине финучреждения в 148 млрд гривен.

Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен, из которых на 9,8 млрд гривен — в 2017 году.

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В январе 2017 года НБУ дополнительно монетизировал ОВГЗ для "ПриватБанка" на 1,4 млрд гривен. 23 июня "ПриватБанк" официально решили докапитализировать еще на 38,5 миллиарда.

Накануне сообщалось, что глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак ушел в отставку.