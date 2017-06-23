Нацбанк: докапитализация "ПриватБанка" не повлияет на курс гривны и инфляцию

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Докапитализация национализированного "ПриватБанка" на 38,5 миллиарда гривень в рамках решения Кабинета министров не окажет влияния на курс гривны и инфляцию, сообщается на сайте Национального банка Украины. Как отметил регулятор, в настоящее время ликвидность банка превышает 17 миллиардов гривен, то есть у финучреждения нет потребности в "живых" средствах.

Ранее на брифинге глава Минфина Александр Данилюк заявил, что Кабмин Украины решил докапитализировать национализированный "ПриватБанк" на 38,5 миллиарда гривен путем выпуска облигаций внутреннего госзайма.

"Запланированная докапитализация "ПриватБанка" состоится путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа, и на данном этапе банк не нуждается в монетизации этого капитала", – отмечается в сообщении.

Нацбанк напомнил, что после докапитализации банка государством на 117 миллиардов гривен регулятор дважды монетизировал ОВГЗ, выпущенные на эти цели, выкупив ОВГЗ на общую сумму 27,2 миллиарда гривен.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций банка за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

Ранее СМИ сообщили, что Окружной административный суд Киева признал национализацию "ПриватБанка" частично незаконной. Также истцы потребовали от "ПриватБанка" вернуть списанные в ходе национализации депозиты в 1 миллиард гривен (около 38 миллионов долларов), суд удовлетворил их требования.