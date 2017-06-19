"ПриватБанк" занялся ипотечным кредитованием

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. "ПриватБанк" подписал меморандум о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования и лизинга жилья с Государственным ипотечным учреждением, сообщает пресс-служба банка.

"Мы стремимся как можно быстрее восстановить в стране ипотечное кредитование на базе мирового опыта, новых возможностей и технологий, имеющихся в банке", — отметил руководитель направления "Потребительское кредитование" "ПриватБанка" Андрей Ковтун.

"Активное привлечение финансирования с помощью наших партнеров ГИУ и государства поможет создать простой и доступный лизинговый механизм финансирования строительства нового жилья для граждан", — добавил он.

Меморандум банка и ГИУ предполагает, что банк сможет выступать как первичным ипотечным кредитором по предоставлению долгосрочных ипотечных кредитов, так и уполномоченным агентом ГИУ в случае обеспечения граждан жильем.

Ранее сообщалось, что из выпущенных 116,9 млрд грн облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на докапитализацию национализированного "ПриватБанка" монетизировали только 27,2 млрд. Из них 26,7 млрд было потрачено на погашение обязательств банка перед НБУ по рефинансированию.