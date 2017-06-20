Эхо национализации "ПриватБанка". Буковель продадут на аукционе

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Горнолыжный курорт Буковель и стадион Днепра продадут на аукционе по сбыту активов "ПриватБанка", который был национализирован в конце 2016 года, заявил Виктор Вишнев — гендиректор Системы электронных торгов арестованного имущества (СЕТАМ), которая находится под юрисдикцией Минюста Украины.

"Я знаю некоторые крупные объекты. Это будет горнолыжный курорт Буковель. Это будет тренировочная база и стадион Днепр. Это будет несколько крупных бизнес-центров, в частности, в Днепре (бывший Днепропетровск). То есть в целом, это очень интересные активы — от квартир, офисов, отделений банка и заканчивая крупными инфраструктурными объектами", — цитирует Вишнева издание "Новое время".

При этом он отметил, что СЕТАМ продаст две тысячи объектов, которые находятся на балансе "ПриватБанка". Вишнев сообщил, что не владеет информацией об оценке курорта и стадиона, эта информация есть только у банка.

Буковель — самый большой горнолыжный курорт Украины, находится у подножья горы Буковель на высоте 920 метров на уровне моря.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций банка за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

Ранее СМИ сообщили, что Окружной административный суд Киева признал национализацию "ПриватБанка" частично незаконной. Также истцы потребовали от "ПриватБанка" вернуть списанные в ходе национализации депозиты в 1 миллиард гривен (около 38 миллионов долларов), суд удовлетворил их требования.