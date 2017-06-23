наверх
23.06.201718:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Кабмин решил докапитализировать "ПриватБанк" на 38,5 млрд грн

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (246)

    (обновлено: )21412
    Государство как акционер снова вынуждено поддержать банк дополнительным капиталом, заявил министр финансов Александр Данилюк. По его словам, на первом этапе предполагается выпустить ОВГЗ на сумму 22,5 млрд грн.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Кабмин Украины решил докапитализировать национализированный "ПриватБанк" на 38,5 миллиарда гривен (почти на 1,5 миллиарда долларов по текущему курсу) путем выпуска облигаций внутреннего госзайма, сообщил в пятницу на брифинге глава Минфина Александр Данилюк.

    "Правительство приняло решение о дополнительной докапитализации "ПриватБанка" на сумму 38,5 миллиарда гривен… Докапитализация пройдет в два этапа путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа", — сказал министр.

    Читайте также: "ПриватБанк": кто получил $1 млрд перед национализацией

    По его словам, на первом этапе предполагается выпустить ОВГЗ на сумму 22,5 миллиарда гривен.

    По словам Данилюка, вывод аудиторов свидетельствует о том, что "ПриватБанк" был в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода банка в госсобственность, и вынужден сформировать дополнительные резервы для покрытия убытков от кредитных операций.

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН
    Сможет ли Коломойский забрать "ПриватБанк" у Украины?

    "Государство как акционер снова вынуждено поддержать банк дополнительным капиталом, чтобы в дальнейшем обеспечить нормальную работу и развитие банка", — сказал Данилюк. Он также заявил, что дополнительная капитализация банка не повлияет на валютный рынок и уровень инфляции в стране.

    В конце 2016 года правительство Украины национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций банка за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

    Ранее СМИ сообщили, что Окружной административный суд Киева признал национализацию "ПриватБанка" частично незаконной. Также истцы потребовали от "ПриватБанка" вернуть списанные в ходе национализации депозиты в 1 миллиард гривен (около 38 миллионов долларов), суд удовлетворил их требования. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игоря Гужву отправили в изолятор
    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране"
    Исчезнувших в Киеве супругов нашли убитыми в Черниговской области
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Министерство обороны Украины
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против