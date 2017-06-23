Кабмин решил докапитализировать "ПриватБанк" на 38,5 млрд грн

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Кабмин Украины решил докапитализировать национализированный "ПриватБанк" на 38,5 миллиарда гривен (почти на 1,5 миллиарда долларов по текущему курсу) путем выпуска облигаций внутреннего госзайма, сообщил в пятницу на брифинге глава Минфина Александр Данилюк.

"Правительство приняло решение о дополнительной докапитализации "ПриватБанка" на сумму 38,5 миллиарда гривен… Докапитализация пройдет в два этапа путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа", — сказал министр.

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По его словам, на первом этапе предполагается выпустить ОВГЗ на сумму 22,5 миллиарда гривен.

По словам Данилюка, вывод аудиторов свидетельствует о том, что "ПриватБанк" был в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода банка в госсобственность, и вынужден сформировать дополнительные резервы для покрытия убытков от кредитных операций.

"Государство как акционер снова вынуждено поддержать банк дополнительным капиталом, чтобы в дальнейшем обеспечить нормальную работу и развитие банка", — сказал Данилюк. Он также заявил, что дополнительная капитализация банка не повлияет на валютный рынок и уровень инфляции в стране.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций банка за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

Ранее СМИ сообщили, что Окружной административный суд Киева признал национализацию "ПриватБанка" частично незаконной. Также истцы потребовали от "ПриватБанка" вернуть списанные в ходе национализации депозиты в 1 миллиард гривен (около 38 миллионов долларов), суд удовлетворил их требования.