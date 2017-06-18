СМИ назвали реальные расходы государства на "ПриватБанк"

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Из выпущенных 116,9 млрд грн облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на докапитализацию национализированного "ПриватБанка" монетизировали только 27,2 млрд. Из них 26,7 млрд было потрачено на погашение обязательств банка перед НБУ по рефинансированию.

То есть реальные расходы государства на "ПриватБанк" составили всего 0,5 млрд грн, пишут в своей статье для ZN.UA экономические обозреватели Юлия Самаева и Юрий Сколотяный, основываясь на данных еще не обнародованного годового отчета банка.

Отмечается, что остальную "нарисованную" через эмиссию ОВГЗ сумму "щедро и без зазрения совести" направляют на формирование резервов.

По информации источников издания в Министерстве финансов, выделенными на рекапитализацию "ПриватБанка" почти 117 млрд бюджетных гривен "дело явно не ограничится".

"За национализационную затею уже готовится новый счет. И выставлен он будет на основании расчетов компании E&Y, учитывающих два сценария — оптимистичный с потребностью в докапитализации на уровне 36–38 млрд грн и пессимистичный, в котором эта цифра увеличивается до 50 млрд", — говорится в статье.

Ранее директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук заявил, что "ПриватБанк" будет готов к приватизации через три-четыре года.