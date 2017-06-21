"Динамо" не может заплатить игрокам из-за трудностей с "ПриватБанком"

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КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Динамо" потерял доступ к кредитным траншам в "ПриватБанке", которые были основным источником его финансирования, говорится в заявлении клуба.

В 2009 году "Динамо" открыло возобновляемую кредитную линию в "ПриватБанке", которая на протяжении следующих лет была одним из главных источников оборотных средств, необходимых для обеспечения жизнедеятельности клуба. "Динамо" настаивает, что всегда аккуратно обслуживало эти кредиты.

После национализации "ПриватБанка" начались проблемы.

13 декабря 2016 года Нацбанк признал ООО ФК "Динамо Киев" связанным с "ПриватБанком" лицом и через четыре рабочих дня, 20 декабря, заблокировал счета и прекратил предоставление очередных кредитных траншей и обслуживание текущих счетов.

Тогда "ПриватБанк" пошел навстречу, в кредитный договор были внесены некоторые изменения, деньги снова начали выдавать.

Но 15-16 июня предоставление кредитных траншей, которые гарантируются депозитом, было остановлено повторно. Сделано это на основании письма НБУ от 14 июня №20-008/41973, которое подписано замглавы Нацбанка Катериной Рожковой.

Деньги необходимы на выплату зарплат игрокам и сотрудникам клуба за май, расчеты с подрядчиками, которые ремонтируют стадион "Динамо", прочие расходы.

Напомним, киевское "Динамо" сменило тренера. Место Сергея Реброва занял известный в прошлом футболист киевского клуба и сборной Беларуси Александр Хацкевич.