Сможет ли Коломойский забрать "ПриватБанк" у Украины?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Коломойский идет ва-банк

Украинский олигарх Игорь Коломойский в ближайшее время может оспорить национализацию "Приватбанка" и вернуть назад свое финансовое детище. Для этого у него есть все основания. Во-первых, у НБУ сейчас нет руководства, регулятор постоянно подвергается нападкам со стороны правительства за неумелую борьбу с инфляцией и неэффективный банковский надзор. Во-вторых, ввиду непродуманной национализации государство вынуждено вливать в "Приватбанк" десятки миллиарды гривен, чтобы удержать его на плаву, для чего нужно запускать печатный станок. Не исключено, что при новом руководстве НБУ государство и бывший акционер могут прийти к компромиссу. Тем более, что в Минфине и НБУ заявляют, что долго держать "Приватбанк" на бюджетной кормушке не намерены и в ближайшем будущем планируют продать банк частному инвестору. Не исключено, что им вновь станет прежний акционер.

Пока же между регулятором и Коломойским началась судебная борьба. Кипрская компания Triantal Investments (по некоторым данным, принадлежит Игорь Коломойскому и Геннадию Боголюбову), владевшая 16,8% "Приватбанка", подала против НБУ, Минфина и самого банка иск в Окружной административный суд Киева, оспаривая национализацию, которая по мнению истцов, была проведена незаконно. Судебное заседание назначено на 27 июля. Почти одновременно Коломойский подал иск в Печерский районный суд столицы с просьбой расторгнуть свой договор поручительства с Нацбанком по долгам "Приватбанка". Как ранее сообщала экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, "Приватбанк" должен погасить долг перед Нацбанком по рефинансированию на 13,8 млрд гривен. Если теперь уже государственный "Приватбанк" погасит этот долг, то залоги уйдут обратно Коломойскому. А это, на секундочку, горнолыжный курорт "Буковель", зерноперевалочный комплекс "Бориваж", самолеты "Боинг" и другие ценные активы.

Кто обчистил "Приватбанк"?

По данным НБУ, полученные от государства деньги "Привабанк" Коломойского направлял на кредиты себе и своим партнерам. Как заявила экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева, более 97% кредитного портфеля национализированного банка (150 млрд грн) оказались кредитами, связанными с акционерами. При этом, многие из них выдавались без намерения вернуть их обратно. Таким образом, владельцы попросту выводили из банка деньги.

Олигарх отказывается платить по своим долгам, заявляя, что кредиты не выдавались связанным лицам в таких количествах, о которых говорит Нацбанк. По своему поручительству он должен заплатить до 1 июля, однако уже сейчас понятно, что денег он не даст и недоимку в десятки миллиардов гривен придется оплачивать государству.

По мнению экспертов, олигарх в своей борьбе может использовать не только украинскую Фемиду, но и зарубежную, благо бывшие кипрские "акционеры" под это подходят идеально. Если, к примеру, Лондонский высокий суд станет на сторону Коломойского, то государство может потерять свое зарубежное имущество в случае отказа платить по иску "Бени".

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Кроме того, в руках Коломойского остается мощный информационный актив в лице телеканала "1+1", с помощью которого он будет "мочить" президента и всю его рать, что чревато большими электоральными потерями с учетом приближающихся президентских выборов.

На фоне борьбы Коломойского и НБУ за активы, залоги, поручительства "Приватбанка" государство должно погашать огромные обязательства перед его клиентами на сумму в 140 млн. грн., запуская эмиссию гривны, что чревато для экономики ростом инфляции.

Не исключено, что вслед за иском Коломойского аналогичные иски подадут и других собственники национализированных банков, требуя возврата активов или должной компенсации. К примеру, процедуру национализации уже оспаривают владельцы банка "Михайловский".

Станет ли "Приватбанк" причиной девальвации?

"В банковской системе появился новый потенциальный девальвационный фактор – "Приватбанк". Для докапитализации этого банка Нацбанк напечатает (через выкуп ОВГЗ) порядка 40 млрд грн. Это прописано в Меморандуме с МВФ. Если эти деньги попадут на наличный рынок, это сразу скажется на обменном курсе и росте цен. С учетом того, что потребность в докапитализации "Приватбанка" на этот год составляет более около 90 млрд грн, то фактор "Приватбанка" может существенно повлиять на стоимость гривны в этом году", — заявил РИА Новости Украина аналитик Виктор Скаршевский.

"Если суд отменит обязательство Коломойского по возврату кредитов коммерческих структур и если кредиты не будут возвращены, то недостаток средств должно компенсировать государство. За последнее время было выведено более 90 украинских банков, а это половина фактически всех банков страны. Несколько банков пришлось национализировать. Все это вызывает тревогу и говорит о серьезном кризисе банковской системы. Нацбанк и государство потратили сотни миллиардов гривен на выплаты вкладов вкладчикам обанкротившихся банков, на капитализацию банков, в том числе "Приватбанка". Это привело к колоссальным потерям, росту недоверия к банковской системе, вызвало падение гривны и жизненного уровня населения в целом. Вероятно, если бы Нацбанк более индивидуально подходил к каждому банку и более тщательно изучал ситуацию, то я не сомневаюсь, что часть крупных банков при обеспечении эффективного надзора НБУ можно было спасти и не допустить вывода из них средств, сохранить их платежеспособность", — заявил РИА Новости Украина экономист Виктор Суслов.

Поспешная национализация "Приватбанка" была проведена с множественными процедурными нарушениями, которые и пытается использовать Коломойский для давления на Банковую. Не исключено, что в скором времени стороны придут к компромиссу и Коломойский вновь появится среди акционеров банка как новый "инвестор" крупнейшего финучреждения страны, пускай и под другой фамилией или названием "приличного" европейского банка.