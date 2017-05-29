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    Экономика

    Бывший акционер "ПриватБанка" подал в суд на Нацбанк и Кабмин

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    Ответчиками по иску кипрской компании Triantal Investments выступают Национальный банк Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Кабинет министров и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Кипрская компания Триантал Инвестментс (Triantal Investments), которая была одним из крупнейших акционеров "ПриватБанка" до его национализации, обратилась с двумя исками в Окружной административный суд Киева.

    Адвокат Егор Штокалов
    Егор Штокалов, facebook
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    Как следует из реестра дел на сайте суда, ответчиками по иску являются Национальный банк Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Кабинет министров и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщает УНИАН.

    Третьими сторонами в этом деле являются "ПриватБанк" и Министерство финансов Украины. Другие подробности в реестре пока отсутствуют. Также информации по данному делу нет в Едином государственном реестре судебных решений.

    В конце 2016 года правительство национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка" за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

    Ранее СМИ сообщили, что Окружной административный суд Киева признал национализацию "ПриватБанка" частично незаконной. Также истцы потребовали от "ПриватБанка" вернуть списанные в ходе национализации депозиты в 1 миллиард гривен (около 38 миллионов долларов), суд удовлетворил их требования. Нацбанк заявил, что возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал "ПриватБанка" и намерен их обжаловать.

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