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    Экс-сотрудники "ПриватБанка" задержаны за хищение 200 тыс грн

    (обновлено: )87
    Как стало известно, бывшие сотрудники банка путем мошенничества завладели банковскими средствами - они приобрели предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдал POS-терминалы для расчетов платежными картами.
    Здание ПриватБанка в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Экс-сотрудники "ПриватБанка" завладели 200 тыс грн финучреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

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    Как стало известно, бывшие сотрудники банка путем мошенничества завладели банковскими средствами — они приобрели предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдал POS-терминалы для расчетов платежными картами.

    "Злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств — снимали их через карточку ключ-счет в банкоматах. В дальнейшем участники преступной группировки проводили фиктивные операции с якобы возвратом товаров, после чего "ПриватБанк" проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что установлено 200 тысяч гривен убытков. Правоохранители провели ряд обысков, по результатам которых изъяли 7 POS-терминалов, 8 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшета и около 240 тыс. гривен наличными. На сегодня задержаны 3 участника группировки.

    Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей Генеральной прокуратуры Украины и наложил арест на 415 объектов недвижимости в рамках расследования дела о махинациях в "ПриватБанке".

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