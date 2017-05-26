Нацбанк определился со сроками приватизации "ПриватБанка"

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. "ПриватБанк" будет готов к приватизации через три-четыре года, сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук.

"Виталий Ваврищук … отметил правильность и законность действий государства с точки зрения вхождения в капитал крупнейшего банка и проведения процедуры bail-in. По его оценкам, к частичному вхождению в банк частного инвестора "ПриватБанк" будет готов через три-четыре года", — говорится в сообщении Нацбанка, размещенного на странице регулятора в соцсети Facebook в пятницу.

В конце 2016 года правительство национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка" за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

Ранее СМИ сообщили, что Окружной административный суд Киева признал национализацию "ПриватБанка" частично незаконной. Также истцы потребовали от "ПриватБанка" вернуть списанные в ходе национализации депозиты в 1 миллиард гривен (около 38 миллионов долларов), суд удовлетворил их требования. Нацбанк заявил, что возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал "ПриватБанка" и намерен их обжаловать.