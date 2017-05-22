Национализация "ПриватБанка" может быть отменена - адвокат

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Бывшие владельцы "ПриватБанка" имеют основания обжаловать национализацию. Об этом журналистам заявили в одном из адвокатских объединений, которое является советником владельцев облигаций "Привата".

Причиной для обжалования там назвали то, что информация Нацбанка о том, что "ПриватБанк" выдавал кредиты связанным с ним лицам, не нашла подтверждения.

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Имеют ли бывшие акционеры "Привата" юридические рычаги для возвращения банка под свой контроль, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Егор Штокалов.

Есть ли у бывших акционеров "Привата" шансы вернуть банк обратно? Такой судебный спор вообще может быть начат?

— Да, такой спор может быть инициирован, скорее всего он будет начат. Ему будет дан старт, потому что на сегодняшний день существует ситуация, когда была причина для национализации "ПриватБанка", прежде всего это опасность экономики страны. Он очень большой, а кредиты, которые выдал этот "ПриватБанк", по мнению НБУ, были выданы связанным лицам, по сути, инсайдерам. Это основание туманное. Потому что на сегодняшний день есть ряд судебных процессов, которые НБУ, ФГВ и "ПриватБанк" проиграл, а именно о признании конкретных лиц связанными. То есть, если у нас будет создан прецедент о том, что ряд компаний не связан с "ПриватБанком", то у нас отсутствуют основания для национализации. Соответственно эта национализация может быть отменена в судебном порядке. Но проблема заключается в том, что "ПриватБанк" уже докапитализирован на сумму более 117 миллиардов гривен. Соответственно, после отмены национализации, если такая будет, возникнет вопрос о возврате докапитализации.

Каким образом был передан от бывших владельцев "ПриватБанк" в собственность государства?

— Насколько я помню, это был договор купли-продажи корпоративных прав, заключенный между действующими акционерами, бывшими акционерами и Минфином Украины.

И правильно понимаем, что к подобной сделке могут быть применены стандартные процедуры оспаривания, расторжения, возврата?

— Конечно, данное соглашение относится к категории хозяйственных и оно может быть рассмотрено хозяйственным судом соответствующей юрисдикции. Но опять таки, надо смотреть основания для расторжения такого договора. Если стороны непосредственно в самом договоре указали, что причиной для подписания такого соглашения являются инсайдерские компании и если потом будет установлено, что эти компании не являются инсайдерскими, то у нас отсутствуют первичные основания для заключения такого договора купли-продажи.

Была ли документально подтверждена информации, что были выданы кредиты инсайдерским компаниям, связанным с "ПриватБанком"?

— В этом-то и возник вопрос, потому что на момент национализации было подтверждение о том, что почти более 90% кредитов, выданных "ПриватБанком", они выданы связанным лицам. Сегодня же, после проведения более детального аудита, получается, что все по-другому. Что связанных лиц, оказывается, не так уж и много, если не сказать, что их совсем нет. Потому что у нас очень тяжело подтвердить связанность лиц. То есть, должны быть одни акционеры, одни учредители, одни адреса, одни директора. То есть структура собственности должна быть полностью замкнута внутри себя. Компании абсолютно не связаны между собой, но они действуют как конгломерат. То есть они действуют все вместе, но при этом каждая сохраняет свою собственную автономию.

А были в принципе в мировой практике такие случаи, когда частные собственники через суд возвращали национализированное что-то?

— У нас в Украине это первый прецедент, когда государство национализирует такой крупный банк. Именно по сути в принудительном порядке. В мировой практике — я не скажу.

Есть ли возможность у бывших владельцев "Привата" вернуть банк в свою собственность, также проанализировал в эфире "ГС" финансовый эксперт Алексей Кущ.

С точки зрения банковского сектора возвращение прежних акционеров в "ПриватБанк" вероятно?

— Я думаю, что эту ситуацию сейчас нужно рассматривать не с точки зрения интересов банковского сектора. Здесь уже нужно смотреть с точки зрения интересов и государства, и общества в целом. Потому что одно дело, когда оспаривается национализация банка по горячим следам, так сказать. Другое дело, когда оспаривается национализация банка, на который государство потратило уже десятки миллиардов гривен. Поэтому, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Поэтому я думаю, что в данном случае здесь все будет намного сложнее. Если бы это оспаривание произошло, условно говоря, в конце декабря 2016 года или в январе 2017-го, когда государство еще не потратило значительных сумм на докапитализацию этого банка, то я думаю, тогда бы это выглядело вполне логично и закономерно. А такое оспаривание, если это оспаривание произойдет сейчас, то это будет уже похоже на некую финансовую схему и здесь не совсем понятна будет и роль государства, и не совсем будут защищены интересы государства в целом, потому что уже потрачены были значительные суммы на докапитализацию.

Эти средства, которые вложены в качестве сумм докапитализации, они же должны быть возвращены, если банк вернется к прежним владельцам?

— Это все будет зависеть от того, будет ли подан такой иск и какую позицию займет суд. Мы можем здесь приводить теории. В принципе, гипотетически, возможно проведение реституции. То есть все стороны возвращаются на те позиции, на которых они были на момент оспаривания. Условно говоря, акционеры получают обратно свой банк. При этом банк должен вернуть те средства, которые государство потратило на его докапитализацию. Но это все как бы теория, это предположения. Как оно будет на практике, сказать сложно, тем более учитывая, что судебная практика в Украине по вопросам банков, банковской деятельности, она очень противоречива. Зачастую суды принимают совершенно непонятные решения. То есть присутствуют какие-то кулуарные схемы, поэтому учитывая нашу судебную систему, предсказать, как это дело будет, если оно действительно будет на практике рассматриваться, достаточно сложно.

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