Коломойский vs НБУ: кто кого? Прогноз эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский подал иск в Печерский райсуд Киева против Национального банка с требованием расторгнуть договор поручительства. Согласно Единому государственному реестру судебных дел, ответчиками по иску выступают НБУ и сам "ПриватБанк".

Нацбанк хочет заставить Игоря Коломойского заплатить за инсайдерскими кредитами "ПриватБанка" и поэтому не позволяет банку погасить кредиты рефинансирования почти на 14 миллиардов гривен, выданные под личные гарантии Коломойского.

По оценке, НБУ весь корпоративный портфель "ПриватБанка" перед его национализацией составляли инсайдерские ссуды, выданные структурам, связанным с экс-акционерами — Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Во время переговоров о национализации ПриватБанка правительство согласилось реструктуризировать эти кредиты на 10 лет. При этом бывшие владельцы "ПриватБанка" до первого июля 2017 года должны внести залог по этим кредитам.

Однако теперь получается, что, по крайней мере, Коломойский делать этого не собирается и в суде хочет расторгнуть договор поручительства.

Развитие этой ситуации в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономист, главный редактор журнала Деньги.ua Александр Крамаренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що означає ця спроба Коломойського у суді оскаржити свої особисті гарантії, які він давав в обмін на реструктуризацію боргів? Екс-співвласник "ПриватБанку" відмовляється погашати свої борги?

— Спочатку потрібно подивитися, що отримав НБУ разом з "ПриватБанком". Він отримав кредитний портфель, зараз в односторонньому порядку НБУ пробує зробити так, щоб додатково до всього того, що він отримав разом із "ПриватБанком" ще додалося щось особисто від пана Коломойського.

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Я хотів би звернути увагу на те, що ці особисті, персональні гарантії, пан Коломойський надавав тоді як власник банку. Він вже не власник банку, і всі активи, які були у банку в заставі і таке інше, вони залишилися разом з "ПриватБанком", який вже є зараз державним. Тому, я думаю, що будуть досить серйозні судові слухання, суперечки щодо того, хто кому що винен.

Загалом ситуація навколо "ПриватБанку" смішна в тому сенсі, що НБУ оголосив, ми пам'ятаємо, що там 97% кредитів не працювали — це просто неможливо, бо інакше банк просто вмер би ще кілька років тому.

І йдеться ж про 150 мільярдів гривень — кредити, пов'язані з акціонерами.

— Це майже всі кредити, які видавав банк. Цього не може бути, бо якщо б так було насправді, то ми мали б запитати НБУ, а куди він дивився всі попередні роки, як так сталося, що майже всі кредити, які "ПриватБанк" видавав, вони нібито були видані близьким бізнесам.

Це просто дуже така дивна історія, і я думаю, що нам потрібно запасатися поп-корном, бо ці судові слухання будуть дуже крутими, і ми багато чого взнаємо не тільки про "Приват" і його колишніх власників, а й ще про НБУ.

А НБУ має повноваження, механізми, щоб відслідковувати подібні ситуації в приватних банках?

— НБУ має… він отримує звітність від кожного комерційного банку, і в рамках цієї звітності банки мають додержуватися певних нормативів, і про кредитування пов'язаних осіб також там є нормативи. Якщо НБУ заплющував на це очі… принаймні під час керування НБУ пані Гонтаревою, то є запитання про те, чому так сталося. Які мотиви?

А чому Коломойський передумав платити за рахунками, коли раніше сторони про це домовлялися?

— Я думаю, що там справа полягає в тому, що він, скоріше за все, не погоджується з оцінкою тих активів, які є на балансі "ПриватБанку" і які новий власник — держава Україна — отримала під час націоналізації.

Тому що якщо б там були досить якісні активи, то позиція пана Коломойського зрозуміла: банк приніс своєму новому власнику — державі — добрі застави, добрі активи, і чому я маю платити щось ще поміж цього? А якщо там є питання, і якщо там дуже-дуже погана якість цих активів, їх не можна продати за якусь прийнятну ціну, то тоді зрозуміло, чому НБУ намагається це викрутити таким чином, як він викручує.

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Може, це просто спроба виторгувати вигідні для себе бізнес-умови, шантажуючи НБУ і владу?

— Я б запитав, хто кого ще шантажує. Тому що ситуація дивна. У людини забрали бізнес. Він погодився його віддати, він віддав все, що було на банку, і з нього ще навздогін щось вимагають.

Тобто ви не дуже вірите у мотиви рішення НБУ націоналізувати "ПриватБанк", бо він міг просто розвалитися…

— Я вірю в цифри. Я вірю в те, що банк, у якого 97% непрацюючих кредитів, він не може існувати. Він вмирає за місяць-два. Уявіть собі людину, яка не може з потрібних їй 100% кисню отримати 97%. Що буде з такою людиною?

Якщо Коломойський буде судиться, що нас чекає?

— Довгий, дуже брудний судовий процес попереду.

Якщо суд стане на бік позивача і скасує угоду поручительства, чим це загрожує як самому "ПриватБанку", так і банківському ринку України?

— "Привату" не загрожує нічим. Тому що у нього додали докапіталізацію до капіталу за рахунок нас із вами, за рахунок платників податків, стільки, скільки потрібно для його сталої роботи. Тобто він буде працювати, це на його здоров'ї вже ніяк не позначитися.

Його держава, тобто ми з вами, особисто, взяли на власний кошт, і ми дали грошей, для того щоб банк працював далі. Що казати про пана Коломойського… я не знаю, чи стане суд на його бік, мені це зараз не видно, я не розумію перспектив цієї справи.

Чи варто очікувати порушення кримінальних справ за фінансові махінації, про які говорять в НБУ?

— Якщо НБУ вбачає в діях керівників, власників "ПриватБанку" якісь ознаки кримінальних злочинів, то НБУ повинен подати відповідні заяви до правоохоронних органів, до ГПУ, до інших, і нехай розслідується і т.д. Тобто є дуже проста процедура, порушення кримінальних справ і так далі.

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