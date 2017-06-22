Национализация "ПриватБанка". Коломойский пожаловался на рейдерство - НБУ

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова сообщила, что бизнесмен Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании "ПриватБанка" неплатежеспособным и его национализации.

"В исковом заявлении господин Коломойский писал о рейдерстве со стороны государства. Как можно надеяться на успех в реструктуризации (инсайдерских кредитов – Ред.), если экс-владелец банка, несмотря на то, что есть письма с его обязательствами, идет в суд, подает иск о признании противоправным решения НБУ о признании "ПриватБанка" неплатежеспособным соответственно и решения о национализации, а также всех поручительств?" – заявила она в интервью Finbalance.

Рожкова напомнила, что закон о системе гарантирования, где предусмотрена национализация, содержит норму о том, что предыдущий владелец акций банка не имеет права требовать от инвестора возмещения убытков, понесенных в результате приобретения новым инвестором акций банка.

"По закону он (Коломойский — Ред.) не вправе требовать возмещения. Другой вопрос – наши суды. У нас судьи очень любят одевать на себя мантию судьи Конституционного суда и трактовать законы. Тут вопрос", – заключила замглавы НБУ.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций банка за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

Ранее СМИ сообщили, что Окружной административный суд Киева признал национализацию "ПриватБанка" частично незаконной. Также истцы потребовали от "ПриватБанка" вернуть списанные в ходе национализации депозиты в 1 миллиард гривен (около 38 миллионов долларов), суд удовлетворил их требования.