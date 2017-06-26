Новые правила въезда для россиян от... Турчинова

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Турчинов: "Закончились времена, когда они могли гулять"

В субботу, 24 июня, секретарь СНБО Александр Турчинов выступил с инициативой обязать россиян въезжать в Украину только по биометрическим паспортам, а также при пересечении границы брать у них отпечатки пальцев или скан сетчатки глаза.

По его словам, такая необходимость назрела уже давно и рассматривается как временная мера до введения визового режима с Россией.

"Это безопасность страны. Все, закончились времена, когда они могли тут гулять", — заявил он.

При этом Турчинов подчеркнул: "То, что у многих россиян нет биометрических паспортов, — их вопросы. Пускай себе их заказывают. Мы должны надежно защищать границу и четко идентифицировать тех, кто эту границу пересекает, в первую очередь из страны-агрессора".

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Планируется, что уже на следующей неделе появятся расчеты специалистов, необходимые для проезда в Украину из России по биометрическим документам. В то же время, по словам Турчинова, во избежание очередей необходимо установить в пунктах пропуска дополнительное оборудование.

"Необходимо еще техническое обустройство, чтобы не создавать очереди на границе, так как не хватает технических средств, чтобы на 100% обеспечить эту задачу. Но пограничники над этим работают, и они предоставят буквально на следующей неделе свои расчеты", – сказал он.

Турчинов отметил, что пограничники формально уже готовы приступать к этой процедуре.

При этом секретарь СНБО выразил надежду, что правительство финансово поддержит эту работу, которая должна дать результат в течение месяца. Однако точных сроков введения новых правил въезда он так и не назвал.

И смех и грех

Примечательно, что еще в конце мая 2017 года экс-глава фракции Блока Петра Порошенко Игорь Грынив заявлял, что "ни один человек в России не имеет биометрического паспорта".

При этом, по его мнению, визовый режим с РФ необходимо вводить так, как когда-то Евросоюз вводил его в отношении Украины.

"Должно быть примерно такое же отношение к визам с Россией, как тот этап, который прошли мы с Европейским Союзом. Если в России есть те, кто имеет биометрический паспорт – могут въезжать в Украину без виз. А для всех, кто не имеет такого паспорта, – визовый режим. Правда, на сегодня, ни один человек в России не имеет биометрического паспорта. Но есть куда двигаться", – говорил Грынив.

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Многие в сети тогда подняли на смех такое заявление Грынива. Ведь, как отмечали пользователи, биометрические паспорта в РФ с 2010 года могут получить все желающие. Их выдают на десять лет.

Следует отметить, что выдача биопаспортов в РФ была начата в пилотном режиме еще в 2006 году году в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде подразделениями Федеральной миграционной службы (ФМС).

С 1 марта 2010 года в России начали выдавать биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет. Это нововведение было предусмотрено федеральным законом "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", который подписал тогдашний президент Дмитрий Медведев. В новом загранпаспорте есть в наличии и электронный микрочип.

С 1 января 2015 года в заграничные паспорта с электронным носителем информации добавляется биометрический параметр, а именно – изображение папиллярных узоров 2 указательных пальцев рук.

Напомним, максимальный срок безвизового пребывания в Украине для граждан РФ 90 дней в течение 180 со дня первого въезда. То есть для повторного возврата в Украину по истечении срока уже не достаточно будет просто выехать, дабы обнулить даты, придется ждать следующего коридора.

Превышение официального срока пребывания грозит штрафами от 510 до 850 грн.

Тем временем на границе….

Тем временем, пограничники рапортуют, что за первые пять месяцев 2017 года, число украинцев, уезжающих в Россию, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также растет и число россиян, приезжающих в Украину.

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Отмечается, что за первые месяцы этого года Украину посетили около двух миллионов граждан России.

"В течение января-мая текущего года украинско-российский участок государственной границы в установленном порядке на въезд в Украину пересекли 1,997 миллионов лиц (в январе-мае прошлого года – 1,952 миллионов), на выезд из Украины – 2,165 миллионов лиц (в январе-мае прошлого года – 2,077 миллионов", - сказано в заявлении Госпогранслужбы.

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Перед этим 12 июня альтернативу визового режима Украины с Россией предложил глава МИД Украины Павел Климкин. Так, в Украине может появиться система предварительного информирования граждан России об их намерении посетить нашу страну.

Министр отметил, что сегодня визы "отживают свое, они отходят". Климкин добавил, что Украина уже привыкла к биометрическим паспортам "и мы должны перейти к тому, что люди ездят только по биометрическим паспортам".

По материалам из открытых источников интернет