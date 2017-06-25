Суд за "Приват": очевидно, банк не был неплатежеспособным –адвокат

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Бывший акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский пытается обжаловать в суде решение о признании неплатежеспособности банка и его национализации. Об этом в интервью Finbalance сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

По ее словам, в исковом заявлении господин Коломойский писал о рейдерстве со стороны государства. Согласно годовой отчетности "ПриватБанка", проверенной аудиторами Ernst&Young, доля инсайдерских кредитов составляет 99,4% корпоративного портфеля.

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Судебные тяжбы по "ПриватБанку" прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Егор Штокалов.

Скриншот видео телеканала "Интер" Адвокат Егор Штокалов. Архивное фото

Есть ли у Игоря Коломойского основания для возвращения "ПриватБанка"?

— На сегодняшний день существует неоднозначная практика по возврату банков, по сути в собственность предыдущих собственников, в том числе путем признания незаконным решения НБУ о признании банка неплатежеспособным. В частности, мы можем говорить о банке "Киевская Русь", или у нас есть прецедент по банку "Михайловский", когда первая инстанция придержала этот иск. Но говорить о том, на чьей стороне закон, пока еще рано, потому что это определяется непосредственно судом. Он рассматривает доказательства, поданные сторонами, он рассматривает аргументы и основания для принятия своего решения. Если НБУ правомерно отнес "ПриватБанк" к категории неплатежеспособных банков и применил процедуру приватизации, то суд должен услышать и поддержать эту позицию. Если же были допущены формальные и процессуальные нарушения, то думаю, у Коломойского есть все шансы вернуть себе такой лакомый актив.

Как долго будут тянуться судебные тяжбы и какая перспектива этого всего?

— Может полгода длиться, может три месяца длиться. Все зависит от того, насколько плотная загрузка сейчас административных или гражданских судов в зависимости от того, какой иск был подан. Но по моему личному мнению тут совсем другой позыв. Дело в том, что сейчас существует определенный конфликт между НБУ и аудиторской компанией PwC, которые в 2015 году своим аудиторским заключением подтвердили платежеспособность "ПриватБанка" и то что у него все внутренние и внешние нормативы выполнены. В противовес этому НБУ показывает заключение аудиторской компании Ernst&Young, которая показывает аудитом за 2016 год, что 95% кредитов выданы инсайдерским компаниям, что идет вразрез с заключением предыдущих аудиторов. Мне кажется, что сейчас начнется война между аудиторскими компаниями, чье заключение более верно. Если окажется, что PwC были правы и что все ликвиды были соблюдены и нормативы выполнены, то соответственно и оснований относить "ПриватБанк" к категории неплатежеспособных не было.

А может быть какой-то компромисс в этом споре?

— Так как приватизация прошла у нас достаточно тихо, не было ни помпезности, ни скандалов, решение было принято в субботу вечером и в понедельник все проснулись с уже готовым результатом, то допускаю, что был подписан какой-то меморандум между Коломойским и представителем действующей власти, если не самым главным о том, что соблюдаются такие правила: мы тебе отдаем здесь, уступаем, а ты нам отдаешь свой актив. Потому что "ПриватБанк" действительно это самое крупное финансовое учреждение в Украине, которое охватывает почти все население страны. Даже была такая шутка: ты что, не украинец, у тебя что, карточки "ПриватБанка" нет?

Ранее адвокат Егор Штокалов заявил в эфире "ГС", что если в судебном порядке будет отменена национализация "ПриватБанка", возникнет вопрос о возврате 117 миллиардов гривен докапитализации государству.

Также финансовый эксперт Алексей Кущ в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что если произойдет денационализация "ПриватБанка", интересы государства, которое докапитализировало "Приват", не будут защищены.