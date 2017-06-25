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    Экономика

    "Динамо" обвиняет НБУ в незаконном вмешательстве в работу "ПриватБанка"

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (250)

    (обновлено: )13220
    Футбольный клуб обеспокоен тем, что НБУ и в дальнейшем может оказать давление на клуб через банковскую систему, и считает, что действия со стороны Нацбанка представляют опасность и для других клиентов украинских банков.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Динамо" обвиняет Национальный банк Украины в незаконном вмешательстве в хозяйственную деятельность ПриватБанка и его деловые отношения с клубом. Об этом говорится в сообщении футбольного клуба на его официальном сайте.

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    "НБУ, говоря о связи клуба с ПАО КБ "ПриватБанк", распространяет ложную информацию, умышленно манипулируя общественным мнением. Футбольный клуб не отрицает, что в соответствии с законодательством Украины НБУ является регулятором банковского сектора", — отмечается в сообщении футбольного клуба.

    "Однако письмо, адресованное ПриватБанку, с якобы рекомендациями, а на самом деле — с требованием остановить кредитование ФК "Динамо "Киев", является ничем иным, как вмешательством в хозяйственную деятельность банка и в его сотрудничество с клиентом", — добавляется там.

    В ФК подчеркивают, что действия НБУ привели к остановке кредитования и работы счетов клуба.

    "Причем это произошло на основании надуманных со стороны НБУ доводов о якобы связанности клуба и его владельцев с ПриватБанком, которые были опровергнуты судом", — заявляют в "Динамо".

    ФК "Динамо" обеспокоено тем, что НБУ и в дальнейшем может оказать давление на клуб через банковскую систему, и считает, что подобные действия со стороны Нацбанка представляют опасность и для других клиентов украинских банков.

    Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Динамо" потерял доступ к кредитным траншам в "ПриватБанке", которые были основным источником его финансирования.

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