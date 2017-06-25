"Динамо" обвиняет НБУ в незаконном вмешательстве в работу "ПриватБанка"

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Динамо" обвиняет Национальный банк Украины в незаконном вмешательстве в хозяйственную деятельность ПриватБанка и его деловые отношения с клубом. Об этом говорится в сообщении футбольного клуба на его официальном сайте.

"НБУ, говоря о связи клуба с ПАО КБ "ПриватБанк", распространяет ложную информацию, умышленно манипулируя общественным мнением. Футбольный клуб не отрицает, что в соответствии с законодательством Украины НБУ является регулятором банковского сектора", — отмечается в сообщении футбольного клуба.

"Однако письмо, адресованное ПриватБанку, с якобы рекомендациями, а на самом деле — с требованием остановить кредитование ФК "Динамо "Киев", является ничем иным, как вмешательством в хозяйственную деятельность банка и в его сотрудничество с клиентом", — добавляется там.

В ФК подчеркивают, что действия НБУ привели к остановке кредитования и работы счетов клуба.

"Причем это произошло на основании надуманных со стороны НБУ доводов о якобы связанности клуба и его владельцев с ПриватБанком, которые были опровергнуты судом", — заявляют в "Динамо".

ФК "Динамо" обеспокоено тем, что НБУ и в дальнейшем может оказать давление на клуб через банковскую систему, и считает, что подобные действия со стороны Нацбанка представляют опасность и для других клиентов украинских банков.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Динамо" потерял доступ к кредитным траншам в "ПриватБанке", которые были основным источником его финансирования.