Глава правления "ПриватБанка" подал в отставку

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак подал в отставку.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Председатель правления "ПриватБанка" Александр Шлапак выполнил в полной мере поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита финансового состояния ПриватБанка и в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту Председателя Правления ПАО КБ "ПРИВАТБАНК". Председатель правления продолжает руководить банком, одновременно соответствующее заявление Главы банка уже подано Наблюдательному совету банка и может быть рассмотрено на следующем заседании Наблюдательного совета банка в конце июля", — говорится в заявлении банка.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "ПриватБанка" — крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что государство, вероятно, может продать банк через 6-9 месяцев.

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Напомним, новым главой правления "ПриватБанка" стал экс-министр финансов Александр Шлапак.