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    Глава правления "ПриватБанка" подал в отставку

    (обновлено: )48601
    Сообщается, что глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак написал заявление об отставке. Заявление уже подано Наблюдательному совету банка и может быть рассмотрено на следующем заседании в конце июля.
    Александр Шлапак
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак подал в отставку.

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН
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    Об этом сообщает пресс-служба банка.

    "Председатель правления "ПриватБанка" Александр Шлапак выполнил в полной мере поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита финансового состояния ПриватБанка и в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту Председателя Правления ПАО КБ "ПРИВАТБАНК". Председатель правления продолжает руководить банком, одновременно соответствующее заявление Главы банка уже подано Наблюдательному совету банка и может быть рассмотрено на следующем заседании Наблюдательного совета банка в конце июля", — говорится в заявлении банка.

    Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "ПриватБанка" — крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что государство, вероятно, может продать банк через 6-9 месяцев.

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    Напомним, новым главой правления "ПриватБанка" стал экс-министр финансов Александр Шлапак.

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