Суд за "ПриватБанк" поднимает вопрос дееспособности государства - Фурса

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак написал заявление об отставке. Эксперты уже прокомментировали такой поворот событий. Некоторые из них считают, что отставку Александра Шлапака стоит рассматривать как окончательный провал ключевых договоренностей государства с бывшими владельцами "ПриватБанка" и переход ситуации в "горячую" аудиторско-судебную фазу.

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Как отразится на работе "ПриватБанка" возможный уход Александра Шлапака и коснется ли это в целом банковского сектора, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Сapital Сергей Фурса.

nahnews.org Сергей Фурса

Связываете ли вы отставку Шлапака с возможным окончательным провалом ключевых договоренностей с государством?

— Тут ключ ко всему — 1 июля. Именно в этот день истекает срок, когда бывшие собственники должны были внести залоги за свои, собственно говоря, кредиты. Они, понятное дело, не внесли. На самом деле, мало кто ожидал, что они это сделают. Но это нужно было. Все делали вид, что они внесут, потому что нужно было мирно осуществить переход банка в госсобственность. Теперь, когда 1 июля приходит, государство в лице и "ПриватБанка", и Минфина, скорее всего, НБУ должно начать преследование бывших собственников по всему миру с тем, чтобы компенсировать те затраты, которые налогоплательщики понесли на рекапитализацию банка. И глава правления будет играть в этом очень важную роль, потому что он, собственно говоря, наверное, должен инициировать большую часть этих процессов. Шлапак, судя по всему, не захотел выступать в этой не очень благодарной роли. Не у всех есть достаточно задора и смелости, как у главы НБУ, например, для того, чтобы бегать за "Приватом" по всему миру. И он решил уйти.

Кто может заменить его на этом посту? У кого может появиться такое желание и задор?

— Честно говоря, не знаю. На данный момент, я думаю, что ни у кого нет особо понятного кандидата, кто может возглавить банк. Поэтому будем смотреть.

Отразится ли как-то эта ситуация на вкладчиках "ПриватБанка", на клиентах, и вообще на работе банка?

— На работе банка это вообще никоим образом не отразится.

То есть главное — избежать паники от подобных новостей?

— Собственно говоря, паники эта новость не может вызвать. Шлапак никогда не был банкиром до того, как он приходил в "ПриватБанк". И его роль была весьма спорной с точки зрения хорошего кандидата на то, что возглавлять большой государственный банк. Он никогда банком не управлял, никогда банкиром не был и поэтому говорить, что банк сильно потерял от его ухода, вряд ли стоит.

Если Шлапак все-таки уйдет в отставку, чем он будет заниматься? Говорят о том, что он может стать главной НБУ или первым заместителем главы НБУ.

— Крайне маловероятный сценарий. Не стоит связывать два события, если они произошли даже практически параллельно. Поэтому да, у нас в ближайшее время должен появиться новый глава НБУ, поскольку у Валерии Гонтаревой заканчивается срок отпуска и надо что-то решать с этим. Но я не думаю, что мы увидим там Шлапака.

А кого мы можем увидеть?

— Я думаю, что мы там увидим Руслана Лавренчука, который сейчас является фаворитом, судя по всей публичной информации.

По срокам, когда мы можем увидеть нового главу НБУ?

— Поскольку это все зависит от ВР, то тут, собственно говоря, если мы не увидим до конца сессии, то проголосовать ВР сможет уже только осенью. А так, вполне, на самом деле, судя по тому, опять же, что отпуск заканчивается, объявления о том, кто возглавит НБУ следующим, может пойти буквально в любой день.

В связи с этими событиями в ПриватБанке и главой правления, какое ближайшее будущее будет у других крупных государственных банков? Связаны ли как-то эти события?

— Нет, они никак не связаны. Стратегия, так или иначе, плюс-минус ясна на данный момент на ближайшее будущее, если банки останутся госбанками. Потому что покупателей на них нет и говорить о том, что быстро найдем инвестора и кто-то выкупит эти госбанки. Это просто невероятно, потому что нет покупателей. Если все продолжится по хорошему сценарию, то мы увидим рост прозрачности этих банков. Это реформа корпоративного управления, то, что было подписано Украиной как свои обязательства, в рамках которой ЕБРР должен войти в капиталы одного и второго банка. Для этого правительство должно инициировать тот самый рост прозрачности, появления независимых директоров. Если правительство не захочет терять контроль над госбанками, то мы увидим, что ничего не изменится в принципе.

Что касается бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского, он оспаривает в суде решение о признании банка неплатежеспособным и его национализацию. Какое развитие событий может быть в этом направлении?

— Мы понимаем, что решать вопросы в судах бывшие собственники "ПриватБанка" умеют и умеют это хорошо. Другое дело, что все прекрасно понимают, что допустить это оспаривание этого решения просто невозможно. И в рамках нашего сотрудничества МВФ, и в принципе, как для государства Украины. Потому что если Коломойский выиграет, то это будет победа Коломойского на государством и государство фактически признает свою недееспособность. Поэтому это все суды, которые мы видим и от — это попытка торговаться и поднять ставки накануне 1 июля. Потому что бывшим собственникам "ПриватБанка" не хочется, чтобы за ними начали бегать. И поэтому они пытаются торговаться, поднимая вот так вот ставки.

А будут за ними бегать?

— В прессе сообщалось, что уже и специально обученные люди наняты, и международные эксперты, которые должны преследовать их и для того, чтобы компенсировать стоимость активов. Просто этот процесс надо запустить. Уже все готово. И вот чтобы этот процесс отсрочить либо не допустить запуска, собственно говоря, все это и делается со стороны бывших собственников.

Что касается государства, какие механизмы есть, чтобы не допустить рассмотрения таких исков в суде?

— Рассмотреть иски в суде, безусловно, нужно. Просто государство не должно допустить, чтобы отдельно взятые люди покупали судебные решения, которые бы ставили под вопрос сам факт существования государства. То есть потому что на данный момент такие вещи уже происходят, когда более мелким банкам, зомби-банки выводятся опять обратно на рынок, и это вводит просто в ступор отдельные части системы и стоит очень дорого налогоплательщикам Украины. Просто это проходит незаметно, поскольку банки маленькие, и, собственно говоря, тот бардак, который там возникает, он просто дает заработать отдельным людям, но не влияет на всю систему. Здесь же этот банк настолько велик и этот процесс настолько большой, что это повлияет на систему и на восприятия государства как самого себя. Национализация была законной, она делалась по закону, созданному под это. То есть тут вообще оспаривать нечего. Просто что решения в судах мы знаем, какие в Украине принимаются. Государство должно проследить, чтобы по этому вопросу собственники не могли решить вопрос в суде.

В каком состоянии сейчас находится "ПриватБанк"?

— Банк абсолютно платежеспособен и ликвиден.

А если не получится вернуть те активы от бывших собственников?

— Вопрос возврата активов не влияет на платежеспособность банка, поскольку платежеспособность банка обеспечивается тем уровнем и объемом, который внесло государство для поддержания. Вопрос в том, что возврат активов нужен прежде всего украинскому бюджету, украинскому налогоплательщику, которым нужно компенсировать те огромные затраты, которые налогоплательщики понесли, пытаясь избежать коллапса банковской системы, и соответственно, чем и вызвана была национализация "ПриватБанка".

Что касается того, что 95-97% кредитов корпоративного сектора были выданы аффилированными структурам?

— С этой историей, собственно говоря, под эти кредиты они и должны были внести залоги. Но они отказываются это делать, как мы видим. Было понятно, что они не будут вносить залоги.

Но это как-то повлияет на "ПриватБанк"?

— Это уже повлияло на "ПриватБанк". Это уже вызвало национализацию банка. Это повлияло на тот уровень рекапитализации и уровень средств, который бюджет, фактически, налогоплательщики Украины, внесли в банк. Вот это повлияло. Но эта цифра плюс-минус была известна и раньше. Просто сейчас уточняется объем средств, который реально вывели из банка.

Ранее адвокат Егор Штокалов заявил в эфире "ГС", что если в судебном порядке будет отменена национализация "ПриватБанка", возникнет вопрос о возврате 117 миллиардов гривен докапитализации государству.

Также финансовый эксперт Алексей Кущ в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что если произойдет денационализация "ПриватБанка", интересы государства, которое докапитализировало "Приват", не будут защищены.