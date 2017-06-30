В НБУ назвали цену приватизации "ПриватБанка" для каждого украинца

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Каждому украинцу из своих налогов придется заплатить 3,5 тысячи гривен за национализацию "ПриватБанка". Об этом в колонке на "Экономической правде" сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук.

"ПриватБанк" был спасен средствами налогоплательщиков — средние расходы в расчете на каждого украинца с учетом запланированных дополнительных вливаний капитала составляют более 3500 гривен", — сказал Ваврищук.

В конце 2016 года правительство национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка" за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

Ранее СМИ сообщили, что Окружной административный суд Киева признал национализацию "ПриватБанка" частично незаконной. Также истцы потребовали от "ПриватБанка" вернуть списанные в ходе национализации депозиты в 1 миллиард гривен (около 38 миллионов долларов), суд удовлетворил их требования. Нацбанк заявил, что возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал "ПриватБанка" и намерен их обжаловать.