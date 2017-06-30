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30.06.201713:33
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    В НБУ назвали цену приватизации "ПриватБанка" для каждого украинца

    (обновлено: )78933
    Средние расходы на национализацию "ПриватБанка" в расчете на каждого украинца с учетом запланированных дополнительных вливаний капитала составляют более 3,5 тыс гривен, сообщили в НБУ.
    Банкомат ПриватБанка
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Каждому украинцу из своих налогов придется заплатить 3,5 тысячи гривен за национализацию "ПриватБанка". Об этом в колонке на "Экономической правде" сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук.

    Владислав Зимовец
    Скриншот с Youtube
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    "ПриватБанк" был спасен средствами налогоплательщиков — средние расходы в расчете на каждого украинца с учетом запланированных дополнительных вливаний капитала составляют более 3500 гривен", — сказал Ваврищук.

    В конце 2016 года правительство национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка" за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

    Ранее СМИ сообщили, что Окружной административный суд Киева признал национализацию "ПриватБанка" частично незаконной. Также истцы потребовали от "ПриватБанка" вернуть списанные в ходе национализации депозиты в 1 миллиард гривен (около 38 миллионов долларов), суд удовлетворил их требования. Нацбанк заявил, что возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал "ПриватБанка" и намерен их обжаловать.

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