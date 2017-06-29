Гарантии Порошенко по "ПриватБанку" так и не заработали - Полховский

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Председатель правления "ПриватБанка" Александр Шлапак намерен уйти в отставку. Об этом сообщила пресс-служба банка. Там отметили, что Шлапак продолжает руководить банком.

Одновременно его заявление уже передали в наблюдательный совет "Привата", где его могут рассмотреть на заседании в конце июля.

Как известно, экс-министра финансов Украины назначили главой правления "ПриватБанка" в декабре прошлого года, после национализации финучреждения. Тогда же Шлапак говорил, что не намерен задерживаться на новой должности.

Почему Шлапак намерен уйти в отставку, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Чем продиктовано желание Александра Шлапака уволиться с должности председателя правления "ПриватБанка"? Он выполнил свои задачи?

— Конечно, нет. По большому счету, очень неприятные такие известия, потому что Шлапак достаточно авторитетная фигура в Украине и достаточно неплохой кризис-менеджер, финансовый менеджер, банкир. Поэтому это, конечно, грустный звоночек. Теперь что касается причин. Причин может быть несколько. Скорее всего, они находятся в плоскости взаимоотношений между правлением банка и акционерами. В данной ситуации акционером является государство. Во-первых, надо сказать, что по сегодняшний день не вступил в силу закон о гарантировании вкладов по "ПриватБанку", который был принят 26 декабря. Президент этот закон не подписал и поэтому те гарантии, которые были задекларированы и президентом, и ВР, не вступили в силу. Вторая вещь – это, конечно, вопрос аудита "ПриватБанка", потому что, очевидно, Шлапак заходил на основании аудиторского заключения. Исходя из этого, строил какие-то стратегии развития банка, но, как мы видим из заявлений и НБУ, и появились дополнительные минуса, которые усложнили, очевидно, эту работу. И, конечно, в этой ситуации не совсем понятна позиция того же НБУ —постоянное вбрасывание камней о том, что не все обязательства кем-то выполнены, а еще у нас есть какие-то дырки и прочее, что не создает благоприятную работу, благоприятные возможности для работы правления банка. Очевидно, в этой ситуации Шлапак заходил на какие-то одни правила, а эти правила не выполняются, то какой смысл двигаться дальше?

Компания Ernst & Young подтвердила низкое качество кредитного портфеля "ПриватБанка"…

— Но в данной ситуации еще в декабре вопрос качества кредитного портфеля был формально закрыт за счет того, что государство влило больше 100 миллиардов гривен в капитал банка и тем самым покрыло все возможные убытки, связанные с некачественным кредитным портфелем. Казалось бы, на этом можно поставить точку и двигаться дальше, развивать банк. Все эти проблемы закрыты финансами. Но появляются новые проблемы, которые, очевидно, не были учтены прошлым аудитом, и это тоже вызывает тревогу. А что за аудит, который отработал, который выложил на верха какие-то проблемы, какие-то не увидел, а не увидел, как мы видим, суммы порядка 10-15 миллиардов гривен. Но и, опять же, и это не самая основная проблема. Проблема, очевидно, на поверхности лежит. Государство не выполняет некие обязательства перед правлением банка. Не подписан закон, не сформулирована в некой степени полностью докапитализация, как мы это видим и, скорее всего, была договоренность о разграничении функций, что государство в лице Минфина ведет основные переговоры и консультации с бывшими его собственниками в части погашения кредитов, а правление занимается стратегией и стабилизацией работы системы. В данной ситуации стабилизация работы системы происходила, все было нормально, коллектив работал и работает, слава богу, а вот что касается обязательств государства, то здесь увы. Это проблемы системы. У нас, к сожалению, государство, государственные чиновники не хотят мыслить, а живут сегодняшним днем, какими-то популистическими заявлениями, которые, к сожалению, на финансовом рынке не совсем хорошо сказываются.

Скоро истекает срок, отведенный государством Игорю Коломойскому на довнесение залогов по инсайдерским кредитам. Что будет дальше?

— Я хочу обратить внимание на такой момент, что после того, как государство вошло в капитал банка, проблемы, связанные с кредитным портфелем, связанным с прежними собственниками, покрыты, возможные убытки, проблемы банка покрыты финансовой стороной в размере 120 миллиардов гривен. Поэтому были заключены некие обязательства между правительством, между Минфином и между бывшими акционерами. Но это два различных процесса. Поэтому если бывшие акционеры не будут выполнять свои обязательства, конечно, будут судебные процессы, может быть, будут даже уголовные преследования. Но, по большому счету, это не должно влиять на работу банка, потому что, я повторюсь, все возможные убытки и существующие убытки, и возможные убытки покрыты капиталом, хотя, как мы видим сегодня, появляются новые аудиторские заключения, что еще какие-то убытки увеличиваются.

Шлапак может уйти по собственному желанию, или от ставку должны утверждать государственные органы?

— Нет. В данной ситуации, если брать юридические термины, работает, в принципе, наш КЗОТ, где любой человек, если его принимают на работу по контракту, он увольняется либо по собственному желанию, либо не выполняет какие-то обязательства. В данной ситуации Шлапак, очевидно, написал заявление об увольнении по собственному желанию. В данной ситуации работает две вещи: если заявление формально зарегистрировано, то через две недели после этой даты он должен быть уволен независимо от того, соберется ли наблюдательный совет или не соберется наблюдательный совет. Он не является политической фигурой в данной ситуации. Он наемный менеджер.

Глава НБУ тоже якобы не является политической фигурой…

— Нет. Глава НБУ утверждается ВР по представлению президента, и в данной ситуации работают другие нормы согласно закону о НБУ. А согласно данной ситуации, по большому счету, обычный наемник, который управляет государственным предприятием.

Игорь Полховский, facebook Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский

Если Шлапак уйдет, чем это грозит "ПриватБанку"?

— Понятно, что доверие вкладчиков, доверие клиентов снизится к "ПриватБанку". Понятно, что уровень внутреннего напряжения среди коллектива увеличится. Понятно, чтоменеджеры, которые поверили новому правлению, тому же Шлапаку, который достаточно квалицированы, которые выполняли определенные функции, начнут крутить головой, куда бы дальше подвинутся с банка, где нет устойчивости в части руководства. Это всегда на любом предприятии, когда уходит лидер, которому доверяют, возникает некая пауза, всегда возникает вопросы, связанные с нестабильностью. Но я надеюсь, что "ПриватБанк" останется лидером на рынке банковских услуг, потому что в данной ситуации он физически самый большой банк в Украине, и просто положить такой банк – это, по большому счету, поставить крест на всем: на правительстве, на парламенте и прочее, то есть ситуация может быть непрогнозируемая. Этого нельзя допустить. Я думаю, что это понимают правительство и президент.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Алексей Якубин заявил, что оспорив национализацию "ПриватБанка", Коломойский пытается на некоторое время отложить вопрос с погашением долгов.

А адвокат Егор Штокалов заявил, что аудиторские компании PwC и Ernst&Young имеют противоположные заключения касательно законности национализации "ПриватБанка".