Луценко готовит представление на нардепа по делу о буровых установках

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен осенью внести представление на снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады по делу о закупке буровых установок по завышенным ценам.

По словам Луценко бывший заместитель председателя Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", сын народного депутата от группы "Партия "Возрождение" Владимира Кацубы Александр дал показания против членов организованной группы, которая завладела госсредствами в особо крупных размерах при закупке двух плавучих буровых установок в 2011 году.

"Мы сейчас ведем следствие по этим показаниям по действующему народному депутату. Когда это дело будет завершено, я пойду (с представлением о снятии неприкосновенности) в Верховную Раду. Я думаю, что это будет осенью", — сказал Луценко в эфире "5 канала".

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При этом фамилию депутата Рады генпрокурор назвать отказался.

Ранее Генпрокуратура заявила, что следствие не установило причастности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрия Бойко к закупке в 2011 году по завышенным ценам плавучих буровых установок для государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

В то же время ранее Луценко уже обещал с осени новые представления на народных депутатов о привлечении их к уголовной ответственности.