Суд выпустил экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубу из СИЗО

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КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева выпустил из СИЗО бывшего заместителя главы НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубу, сообщает интернет-издание "Наші гроші".

Согласно сообщению, решение было принято 10 марта.

Суд также снял арест с имущества Кацубы и вернул ему украинский и заграничный паспорта.

В середине июня 2016 года стало известно о задержании Кацубы по статьям "создание преступной организации" и "присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением". Он подозревался в хищении 449,9 миллиона гривен (около 18 миллионов долларов) компании.

Голосеевский районный суд Киева взял Кацубу под стражу с правом внесения залога в сумме 450 миллионов гривен. Позднее Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию защиты и оставил меру пресечения без изменений. В декабре ГПУ заявила, что он пошел на сделку со следствием.

Кацуба работал в "Нафтогазе" с 2006 года, а в июне 2012 года стал заместителем главы правления.