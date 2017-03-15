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    Экономика

    Суд выпустил экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубу из СИЗО

    (обновлено: )17
    По данным СМИ, решение принял Шевченковский районный суд Киева 10 марта. Суд также снял арест с имущества Кацубы и вернул ему украинский и заграничный паспорта.
    Александр Кацуба
    katsuba.ua

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева выпустил из СИЗО бывшего заместителя главы НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубу, сообщает интернет-издание "Наші гроші".

    Согласно сообщению, решение было принято 10 марта.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Суд также снял арест с имущества Кацубы и вернул ему украинский и заграничный паспорта.

    В середине июня 2016 года стало известно о задержании Кацубы по статьям "создание преступной организации" и "присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением". Он подозревался в хищении 449,9 миллиона гривен (около 18 миллионов долларов) компании.

    Голосеевский районный суд Киева взял Кацубу под стражу с правом внесения залога в сумме 450 миллионов гривен. Позднее Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию защиты и оставил меру пресечения без изменений. В декабре ГПУ заявила, что он пошел на сделку со следствием.

    Кацуба работал в "Нафтогазе" с 2006 года, а в июне 2012 года стал заместителем главы правления.

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