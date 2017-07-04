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    Экономика

    Луценко объявил о финансовой ревизии "ПриватБанка"

    (обновлено: )11
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура инициировала финансовую проверку национализированного "ПриватБанка". 

    "Мы заказали также проведение комплексной финансовой ревизии, которая, вероятно, даст возможность для выдвижения подозрений", — заявил журналистам глава ГПУ. 

    При этом он добавил, что прокуратура несколько месяцев назад открыла ряд уголовных производств по различным квалификациям касательно событий в "ПриватБанке" в течение декабря 2016 года, хотя есть производства и за более давний период — с 2008 по 2016 годы.

    По его словам, в настоящее время допрашиваются сотрудники финучреждения и Нацбанка, контролировавшие действия банка в тот период.

    "На этот момент следствие ГПУ концентрируется на одном из этих производств, в котором определяются события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов гривен, при том что эти структуры Нацбанком были признаны связанными с бенефициарами "ПриватБанка". Поэтому им было запрещено выдавать кредиты", — цитирует Луценко 112 Украина

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